Житель Краснодара задержан по делу об оправдании теракта

17 ноября 2023, 04:51

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Сотрудники ФСБ задержали в Краснодаре мужчину, который одобрительно высказывался о взрыве на Крымском мосту в социальной сети.

Как писал "Кавказский узел", взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября 2022 года. Тогда частично обрушились два автодорожных пролета. На следующий день Владимир Путин объявил взрыв терактом, а ФСБ назвала организатором теракта главу украинской военной разведки. 5 декабря 2022 года движение машин по мосту возобновилось. Кроме того, 17 июля Крымский мост был атакован двумя украинскими надводными беспилотниками, полный ремонт после этой атаки завершился 14 октября.

Мужчине, которого силовики задержали в Краснодаре, вменяют публичное оправдание терроризма в интернете (часть 2 статьи 205.2 УК России). Согласно версии ФСБ, он разместил в интернете некую публикацию о взрыве на Крымском мосту, который был квалифицирован как теракт, сообщил 16 ноября правозащитный проект "ОВД-инфо"*.

Статья, по которой возбуждено дело против жителя Кубани, предусматривает от пяти до семи лет лишения свободы.

"Задержанный размещал в одной из социальных сетей материалы, оправдывающие терроризм, а именно одобрял взрыв на Крымском мосту", - говорится в публикации связанного с силовыми структурами портала "Экстремизму - нет!".

В публикации силовиков не указаны имя и другие личные данные задержанного жителя Краснодара, как и подробности публикации. Вместе с тем, краевое управление ФСБ распространило короткое видео задержания подозреваемого. Судя по кадрам, задержание происходит дома у мужчины, чье лицо на записи размыто, сам он одет в футболку и халат. Трое силовиков - двое в камуфляжной форме и один в гражданской одежде, - заламывают мужчине руки и укладывают на пол, предположительно в коридоре квартиры.

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями представителя задержанного относительно обвинений.

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