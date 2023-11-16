Руководство тбилисского театра согласилось на переговоры с бастующими работниками

16 ноября 2023, 06:34

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На 13-е сутки забастовки рабочих сценической части тбилисского театра оперы и балета его администрация согласилась провести переговоры о повышении зарплат.

Как сообщал "Кавказский узел", 3 ноября рабочие сценической части театра оперы и балета в Тбилиси начали забастовку с требованием повысить им зарплаты. Этому предшествовал двухмесячный процесс медиации, который не принес результатов.

На 13-й день забастовки, 15 ноября, в Тбилиси рабочие сценической части Грузинского театра оперы и балета имени Палиашвили провели акцию протеста, на которой пожаловались, что руководство театра остается равнодушным к их требованию о повышении на 100% зарплаты, уровень которой уже длительное время составляет 500 лари (около 190 долларов).

"Спектакли невозможно поставить без участия технического персонала и удивительно, что мы не видим активной поддержки артистов", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель правления "Кавказского дома" Леван Лордкипанидзе.

15 ноября стало известно, что администрация Театра оперы и балета готова к переговорам, добавил он.

Одновременно с митингом в театре проходила премьера балета Людвига Минкуса "Баядера". Начало представления задержалась из-за акции протеста, но все же спектакль состоялся, передал корреспондент "Кавказского узла".

Артисты театра отказались поддержать акцию технического персонала, отметил генеральный секретарь профсоюза "Сеть Солидарности" Реваз Телия-Каранадзе.

"Меня удивляет, что технический персонал не поддерживают артисты. Ведь от этих людей зависит успех любой постановки, безопасность людей. Когда государство говорит об экономических успехах, неужели нельзя повысить зарплату этим труженикам?" – написал на своей странице в Facebook* Телия-Каранадзе, пост которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

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