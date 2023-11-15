Активисты потребовали перевода азербайджанского оппозиционера в больницу

15 ноября 2023, 20:21

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Состояние члена партии Народного фронта Азербайджана Эльхана Алиева в изоляторе улучшилось, но необходим его перевод в гражданскую клинику для полноценного обследования и лечения, заявили родные и соратники оппозиционера.

Как писал "Кавказский узел", 4 ноября врачи диагностировали инфаркт у находящегося в бакинском СИЗО-1 члена партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Эльхана Алиева. Арестованному отказано в госпитализации, несмотря на острые сердечные боли, сообщил адвокат, посетивший Алиева 6 ноября. Активисту оппозиционной партии Эльхану Алиеву не оказывают необходимую медпомощь в бакинском СИЗО, несмотря на ухудшение состояния после перенесенного инфаркта, рассказал отец активиста 10 ноября. Правозащитник Руфат Сафаров призвал госпитализировать Алиева.

27 июля суд в Баку арестовал Эльхана Алиева на три месяца по делу о мошенничестве и подделке документов. Оппозиционер отказался признать вину и заявил о политическом характере преследования. В августе апелляционный суд не удовлетворил жалобу на арест Алиева. В сентябре суд отказал в ходатайстве о переводе активиста под домашний арест.

Состояние здоровья Эльхана Алиева за последние дни несколько улучшилось, сказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Алиева Немат Керимли. "Эльхану Алиеву стало немного лучше после того, как ему стали давать лекарства, которые передали моему подзащитному из дома", - сообщил он.

Однако Алиев все еще находится в камере. "Его даже не переводят в санитарно-медицинскую часть изолятора, не говоря уже о тюремном госпитале. У Эльхана Алиева наблюдались все признаки инфаркта миокарда – жгучие боли в груди, боли и посинения на спине, и врачи первоначально диагностировали именно эту болезнь. Однако после эхокардиограммы ему не подтвердили диагноз. Но все равно сердечному больному нужен покой, какое-то время пребывание под пристальным наблюдением врачей, более углубленное лечение, тем более что до ареста он перенес инсульт", - сказал Керимли.

Следующее заседание суда по делу Алиева состоится в 14.30 (13.30 мск) 20 ноября, и защита будет ходатайствовать об изменении меры пресечения и освобождении его из-под стражи, добавил адвокат.

Заведующий отделением кардиологии государственной больницы одного из районов Баку, комментируя по просьбе корреспондента "Кавказского узла" описанные адвокатом симптомы, не исключил, что активист мог перенести инфаркт.

"Боли в груди и на спине могут иметь и не сердечное происхождение. Но в совокупности с посинениями на спине – это все же похоже на признаки инфаркта. Обычно инфаркту сопутствует закупоривание кровеносных сосудов, подпитывающих сердце, собственно это и становится причиной инфаркта. Если не проверить состояние сосудов, то есть риск повторного случая инфаркта. В современной медицине пациенту проводят ангиографию и на компьютере видят состояние сосудов. Если сосуды не полностью закрылись, то нормальный кровоток в сердце восстанавливают путем ввода в сосуды стентов. Если несколько сосудов полностью или почти полностью закупорены, то проводят операцию по шунтированию. Но все это, начиная от ангиографического обследования до стентирования и шунтирования можно проводить в передовых клиниках", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" врач на условиях анонимности.

По его словам, то, что Алиев ранее перенес инсульт, свидетельствовало о проблемах с кровеносными сосудами, что повышало риски инфаркта.

По мнению врача, возможность выздоровления в заключении "зависит от индивидуальных особенностей организма больного и степени омертвения сердечной мышцы". "Человека, конечно можно лекарствами и уколами вывести из кризиса. Но если глубинные причины не устранены, проблемы в сосудах остаются, то риск повторного инфаркта остается высоким. Надо также учитывать, что лечение и последующая реабилитация требует определенных физиотерапевтических процедур. Обычно перенесшим инфаркт мы рекомендуем после больницы пройти реабилитацию в кардиологических санаториях. Поэтому вряд ли возможно эффективное лечение в условиях даже пенитенциарных медицинских учреждений, где, мягко говоря, не самое лучшее медицинское оборудование. И тем более нецелесообразно оставлять больного с инфарктом в обычной тюремной камере", - отметил врач.

В пенитенциарных учреждениях нет соответствующих условий для лечения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, считает глава НПО "Линия защиты", бывший политзаключенный Руфат Сафаров. "Несколько лет назад я сам отбывал тюремное наказание. Нашего сокамерника увезли с инфарктом в тюремный госпиталь, и он там умер. Медпункты СИЗО и колоний слабо оборудованы. Не лучше ситуация в лечебном учреждении пенитенциарной службы. В этом госпитале могут делать простые операции типа удаления аппендицита, но там нет условий для глубоких сердечно-сосудистых заболеваний. Естественно, не может идти речи о стентировании и тем более шунтировании сердца. Показателен пример с политиком и ученым Губадом Ибадоглу - во исполнение предписания ЕСПЧ его вывезли на комплексное обследование в Центральную клиническую больницу. Значит, в тюремном госпитале не было даже минимальных условий для этого”, - сказал Сафаров корреспонденту “Кавказского узла”.

Он считает необходимым госпитализацию Алиева в гражданскую клинику.

Отец Алиева Рустам Алиев обеспокоен состоянием здоровья сына. "Эльхан еще до ареста перенес инсульт. Теперь у него инфаркт. После ареста он сильно переживал за свою семью. Он едва ее содержал за счет риэлторской работы. Теперь семья вынуждена существовать на небольшие доходы моей невестки, которая педагог по физике - занимается репетиторством. У Эльхана трое детей-школьников. Один страдает астмой, на его лечение тоже нужны деньги. Я, конечно, стараюсь помогать семье сына. Но средств все равно не хватает, они еще живут на съемной квартире. У нас дом в Товузском районе. Эльхан перевез семью в Баку несколько лет назад из-за того, что в столице больше возможностей для работы. Им приходится снимать квартиру”, - сказал Рустам Алиев корреспонденту “Кавказского узла”.

К активистам ПНФА особое негативное отношение в тюрьмах, считает глава пресс-службы ПНФА Натиг Адилов. "Наша партия занимает последовательную непримиримую позицию по отношению к режиму из-за коррупции и подавления прав граждан. У нас больше всего политзаключенных - семь - Ниямеддин Ахмедов, Шахин Гаджиев, Ализамин Салаев, Агиль Гумбатов, Эльхан Алиев, Муталлим Оруджев, Пюнхан Керимли. Предвзятость проявляется даже в вопросах лечения наших активистов. Длительное время медицинскую помощь не оказывали Ализамину Салаеву, его взяли в госпиталь после того, как он уже 50 дней голодал. А у него два стента в сердце, высокий уровень сахара, и все равно человека содержат в тюрьме. Сейчас отказывают в госпитализации Эльхану Алиеву. Ладно они незаконно сажают людей в тюрьмы, но пусть хоть там проявляют к ним нормальное человеческое отношение. Зачем людей лишать здоровья? Это просто бесчеловечно", - сказал Адилов корреспонденту "Кавказского узла".

Эльхана Алиева необходимо освободить из-под стражи, чтобы он мог лечиться в гражданской больнице, отметил Адилов. "Все равно следствие уже завершено, идет судебный процесс. Оставаясь на свободе, Эльхан уже никак не сможет повлиять ход следствия, показания других фигурантов дела, потерпевших. После выздоровления могут дальше вести судебный процесс", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

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