Песков назвал нормой помилование осужденного по делу об убийстве Политковской

15 ноября 2023, 17:15

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Резонанс дела не дает оснований отказывать в помиловании осужденным, согласившимся участвовать в военной операции, заявил пресс-секретарь президента России, комментируя освобождение Сергея Хаджикурбанова, осужденного за причастность к убийству Анны Политковской.

Как писал "Кавказский узел", бывший силовик Сергей Хаджикурбанов, в 2014 году приговоренный к 20 годам колонии за причастность к убийству в 2006 году журналистки Анны Политковской, был досрочно освобожден после того, как принял участие в боевых действиях на Украине. Дети журналистки и редакция "Новой газеты" заявили, что помилование Хаджикурбанова стало надругательством над памятью Политковской.

Анна Политковская, известная своими статьями о войне и нарушении прав человека в Чечне, была убита в Москве 7 октября 2006 года. 9 июня 2014 года Московский городской суд вынес приговор по делу об убийстве Политковской. Подсудимые Лом-Али Гайтукаев и Рустам Махмудов приговорены к пожизненному заключению. Братья Махмудова Ибрагим и Джабраил получили 12 и 14 лет лишения свободы соответственно, а Хаджикурбанов осужден на 20 лет колонии строгого режима, однако имена заказчиков ее убийства так и не названы. В декабре 2021 года Путин пообещал искать заказчиков убийства, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийство Анны Политковской".

Резонанс уголовного дела не влияет на решение о помиловании осужденных, если они в колонии завербовались для участия в специальной военной операции на Украине, заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Существует определенная практика, которая реализуется, и насколько мне известно, в этой практике никаких исключений нет. Точнее, есть исключения, но они не касаются темы резонансности того или иного дела", — процитировал его слова "Коммерсант".

Ситуацию с помилованием Владислава Канюса, осужденного на 17 лет за убийство с особой жестокостью своей девушки, студентки Веры Пехтелевой, и его освобождение от выплаты компенсации морального вреда ее родственникам девушки, Песков не стал комментировать. Пресс-секретарь главы государства заявил, что не его прерогатива говорить об этом в деталях, поэтому он не может ответить, сообщило сегодня РИА "Новости". Ранее помилование Канюса подтвердила прокуратура Ростовской области

"Кавказский узел" публикует материалы, посвященные Политковской, на тематической странице "Политковская и Эстемирова", в которой публикуются материалы и о подруге Анны, журналистке и правозащитнице Наталье Эстемировой, убитой в 2009 году и также занимавшейся проблемами жителей Чечни.

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