Защита Чельдиева подала жалобу в ЕСПЧ

15 ноября 2023, 10:25

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Уголовным преследованием Вадима Чельдиева, осужденного по делу об антиковидном митинге во Владикавказе, были нарушены его права на свободу выражения мнения и свободу собраний, указала защита в жалобе в ЕСПЧ.

Как писал "Кавказский узел", 19 июля 2022 года Ростовский облсуд приговорил Вадима Чельдиева к 10 годам колонии строгого режима, признав его виновным в призывах к экстремизму. Двое других обвиняемых, Арсен Бесолов и Рамис Чиркинов, были приговорены к восьми годам колонии. Обвиняемые не признали вину. Апелляционный суд в Сочи оставил в силе приговор, это решение возмутило активистов, которые приехали в Сочи, чтобы поддержать обвиняемых.

Следствие объявило Вадима Чельдиева инициатором митинга противников режима самоизоляции во Владикавказе. Обвинение не смогло доказать, что именно Чельдиев, Бесолов и Чиркинов организовали беспорядки, а суд, вынося приговор, установил обстоятельства, которые следователи не инкриминировали Чельдиеву, объяснил подачу апелляционной жалобы его адвокат Батраз Кульчиев. Правозащитный проект "Поддержка политзаключённых. Мемориал" признал политзаключенными всех троих осужденных.

Защита Вадима Чельдиева сегодня подала жалобу в ЕСПЧ, указав на нарушение статей 10 "Свобода выражения мнения" и 11 "Свобода собраний и объединений" Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

"Заявитель осужден на длительный срок лишения свободы за организацию мирного собрания. Заявитель не призывал к насилию и массовым беспорядкам, в его обращениях к подписчикам не было оскорблений, обвинений, призывов и побуждений к совершению насильственных или иных противоправных действий. Уголовное преследование заявителя за его высказывание в телеграмм-канале представляет собой вмешательство в осуществление его права, гарантированного статьей 10 Конвенции", - говорится в документе, предоставленном "Кавказскому узлу" защитой Чельдиева.

Привлечение Чельдиева к уголовной ответственности за призывы к организации мирного собрания "является излишним в демократическом обществе", указала защита. "Власти проявили нулевую степень терпимости, и их действия не являются адекватными и соразмерными. Поскольку национальными судами не была проведена оценка факторов, необходимых для проверки соблюдения статей 10 и 11 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, эта норма международного права была нарушена", - говорится в жалобе, датированной 15 ноября.

Защита подчеркнула, что "вмешательство в права заявителя имело место до 16.09.2022 г., поскольку приговор состоялся 19.07.2022 г.", поэтому ЕСПЧ "обладает компетенцией рассматривать настоящую жалобу".

Владимир Путин 11 июня 2022 года подписал закон о неисполнении решений ЕСПЧ, вынесенных после 15 марта того же года. 16 сентября 2022 года Россия перестала быть участницей Европейской конвенции о правах человека. ЕСПЧ заявил в тот же день, что сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против России, при условии, что они были поданы до этого дня.

Напомним, согласно обвинительному заключению, Вадим Чельдиев, находясь в Санкт-Петербурге и пользуясь авторитетом оперного певца и оппозиционного блогера, разместил видеообращение с призывом собраться на народный сход во Владикавказе и "разогнать к чертям собачьим правительство и частные компании, которые терроризируют народ". Это обращение было квалифицировано следствием одновременно и как организация беспорядков, и как призывы к экстремизму. Также Чельдиев был обвинен в публичном распространении ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и применении насилия к представителю власти.

Рамису Чиркинову и Арсену Бесолову были предъявлены обвинения в организации массовых беспорядков. В октябре 2021 года защита потребовала вернуть дело в прокуратуру на том основании, что следствие не назвало мотива преступления экстремистской направленности, как того требует постановление Пленума Верховного суда.

20 апреля 2020 года силовики разогнали с площади Свободы во Владикавказе акцию противников режима самоизоляции, требовавших отставки правительства, парламента и главы Северной Осетии. По данным следствия, на стихийном митинге травмы получили 13 сотрудников МВД и Росгвардии.

Вадим Чельдиев заявлял, что силовики начали преследовать его задолго до задержания в 2020 году, пытаясь, в частности, помешать благотворительной деятельности движения "Ирон Зиу". Он также сообщал, что покинул Северную Осетию, узнав о планах подкинуть ему наркотики. Вадим Чельдиев был одним из инициаторов протестов с требованием закрытия завода "Электроцинк", говорится в биографической справке о Вадиме Чельдиеве, опубликованной на "Кавказском узле".

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