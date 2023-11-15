Закупка дорогих иномарок для Минобороны вызвала возмущение в Абхазии

15 ноября 2023, 08:17

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В Абхазии вызвало возмущение решение Минобороны закупить премиальные автомобили для руководителей ведомства на фоне нехватки средств на нужды армии, рассказали журналист Изида Чаниа и активист Тимур Гулия. Парламент не одобрит запрос на эти расходы, предположил депутат Кан Кварчия.

Заявление политических и общественных организаций "Аруаа", "АНД", "Апсны", "ФНЕА" и "Наша столица" было опубликовано 10 ноября в телеграм-канале издания "Нужная газета". "Через социальные сети нам стал доступен документ, утвержденный министром обороны, генерал-полковником Ануа В.И от 2 августа 2023 года", - говорится в заявлении.

Публикация проиллюстрирована фотокопией сметы расходов на приобретение автомобилей "для руководящего состава" и воинских частей. Помимо российских грузовиков и внедорожников, в смете указаны Toyota Land Cruiser 200 стоимостью 11,5 миллиона рублей для "МО РА" (Минобороны Республики Абхазия. - Прим. "Кавказского узла"), два внедорожника Toyota Land Cruiser Prado по 9,5 миллиона рублей для первого замминистра и "НГШ" (вероятно, начальника Генштаба. - Прим. "Кавказского узла"), а также два седана Toyota Camry по 5 миллионов рублей для заместителей министра.

"Когда люди отрываются от реалий и хотят ездить на машинах за 9-11 миллионов, считаем, что они не видят, в каком состоянии находятся казарменный фонд, госпиталь Министерства обороны и материально-техническое обеспечение Вооруженных сил. Вместо того, чтобы покупать дорогостоящие автомобили, может, стоит задуматься о закупке современных беспилотных летательных аппаратов?" – говорится в заявлении.

Опубликованный документ – это запрос Минобороны, который может быть заложен в бюджет 2024 года, пояснила корреспонденту "Кавказского узла" главный редактор «Нужной газеты» Изида Чаниа. "Весь бюджет принимают (или не принимают) депутаты парламента, и лишь потом начнутся закупки. Другое дело, что когда начинают рассматривать секретные статьи (а бюджет министерства обороны относится к секретным статьям [расходов]), заседание проходит в закрытом режиме – без СМИ", - рассказала она.

Чаниа подчеркнула, что возмущение в Абхазии вызвало не столько желание чиновников приобрести себе дорогие машины, сколько то, что это происходит на фоне нехватки средств для армии. "Во время недавнего обострения с Грузией президенту пришлось обращаться к бизнесменам за помощью в покупке дронов и другого военного снаряжения. А эти машины просто не приспособлены для того, чтобы ездить по горам или бездорожью на границе. Тем более, что свой автопарк у министерства уже есть, но, как я понимаю, они решили прикупить более современные модели", - сказала она.

Аналогичное мнение высказал корреспонденту "Кавказского узла" Тимур Гулия – председатель оппозиционного движения «Аруаа», подписавшего обращение. "Когда правительство решило выделить 150 миллионов рублей на празднование 30-летия победы, мы попросили использовать эти средства для нужд армии. Сегодня, когда Россия дает нам возможность реализовать наши потребности в военной сфере, министерские чиновники хотят ездить на дорогих автомобилях. Общая позиция всех подписантов обращения к министерству обороны состоит в том, что эти средства должны быть отданы на нужды армии", - сказал он.

По словам активиста, правительству удалось «замолчать» эту тему, и она уже не обсуждается в обществе, при этом сами власти предпочли отмолчаться и ничего не ответить. Однако скандал все же имел определенный эффект, считает активист. "По моим данным, этого пункта не будет в бюджетных расходах на 2024 год", - отметил Гулия.

Независимый депутат парламента Кан Кварчия сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что скандал вызвал "сильное возмущение в обществе и в парламенте", но подтвердил, что правительство предпочло отмолчаться.

Парламент не одобрит подобные расходы, считает депутат. "Эти расходы точно не получат одобрения в парламенте. Насколько я знаю, министр финансов негативно от носится к этим расходам, и если он выйдет в парламент с предложением об их отмене - мы его поддержим", - заявил он.

Кварчия также раскритиковал запрос Минобороны на премиальные автомобили. "Когда казармы не готовы, некуда расквартировать солдат, такие расходы – это сверхнаглость", - заметил депутат.

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