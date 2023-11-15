15 ноября 2023, 06:16

Житель Дербента осужден условно за экстремистские призывы

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Суд в Дербенте приговорил к полутора годам условного срока местного жителя, обвиняемого в публикации призывов к экстремистской деятельности по религиозному признаку.

Дербентский городской суд признал местного жителя виновным в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.

По данным следствия, в декабре прошлого года мужчина опубликовал в Telegram материалы экстремистской направленности. В них содержались публичные призывы к осуществлению насильственных действий в отношении группы лиц по религиозному признаку, пишет 14 ноября "Лезги-газет".

Житель Дербента был обвинен в совершении преступления по части 2 статьи 280 УК РФ . В суде он признал вину и был приговорен к полутора годам условного срока с запретом заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов сроком на два года, информирует "Дагестанская правда".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в июле в Буйнакске был приговорен к двум годам условно житель села Нижнее Казанище Имамутдин Акаев за публичные призывы к экстремизму и убийствам сотрудников правоохранительных органов.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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