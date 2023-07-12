Житель Дагестана осужден за призывы к убийству силовиков

12 июля 2023, 23:58

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Суд в Буйнакске приговорил к двум годам условно жителя села Нижнее Казанище Имамутдина Акаева, усмотрев в его публикациях призывы к экстремизму и убийствам сотрудников правоохранительных органов.

Житель села Нижнее Казанище Буйнакского района Имамутдин Акаев признан виновным в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, сообщило сегодня РИА "Дагестан" со ссылкой на пресс-службу республиканского ФСБ.

По версии следствия и суда, в июне 2022 года Акаев в личном профиле в соцсети разместил материалы экстремистской направленности, которые содержали публичные призывы к убийству сотрудников правоохранительных органов. "С учетом признания вины суд приговорил его к лишению свободы сроком на два года условно, а также запретил заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-сайтов, на один год и шесть месяцев", - говорится в публикации.

Как следует из информации на сайте Буйнакского городского суда, дело Акаева было рассмотрено за один день, приговор был оглашен в тот же день. Информации об обжаловании приговора в карточке дела не содержится.

Комментариев от Акаева или его официальных представителей относительно приговора суда не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что житель села Нижнее Казанище И. Кадивов приговорен к двум годам лишения свободы условно за публикацию в соцсети, которую Буйнакский городской суд счел призывами к экстремизму.

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