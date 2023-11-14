Еврейская община почтила память погибшего в Израиле выходца из Волгограда

14 ноября 2023, 13:59

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Погибшему в Израиле уроженцу Волгограда Шломо (Дмитрию) Решетникову открыли мемориал на главном кладбище Израиля. Памятная церемония прошла также в волгоградской синагоге. На здании еврейской школы в городе решено установить памятную табличку с именем военного.

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с атак террористов на населенные пункту Израиля, обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию "Железные мечи", после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

7 октября 20-летний Решетников был в ряду военнослужащих ЦАХАЛ - штаб-сержант в подразделения 51-й бригады «Голани». Несколько дней Шломо числился среди пропавших без вести, но позже нашли тело погибшего. Факт гибели официального подтвердил военный атташе Посольства Израиля в Москве. Решетникова похоронили на главном национальном кладбище Израиля. Здесь находят покой лидеры страны и люди, отдавшие за неё свои жизни.12 ноября на горе Герцель установлено надмогильное сооружение на месте упокоения павшего, сообщается на странице "Волгоградская Еврейская Община" в социальной сети "ВКонтакте".

Дмитрий вырос в Волгограде. Здесь он посещал общеобразовательную еврейскую школу «Ор Авнер». В 2017 году юноша репатриировался по программе «Наале». В Израиле он жил один, его мама Наталья осталась в Волгограде. Памятная церемония в честь Решетникова состоялась в синагоге Волгограда, на нее собрались около 40 человек, сообщает издание "Блокнот. Волгоград".

Табличка в память об уроженце Волгограда Дмитрии Решетникове, служившего в израильской армии и погибшего в результате боевых действий в Израиле, появится на здании еврейской школы в Волгограде, со ссылкой на председателя совета Волгоградского еврейского общинного центра Яэль Иоффе сообщает ТАСС. "Идея сделать памятную табличку на здании школы "Ор Авнер" была озвучена от одноклассницы [Дмитрия Решетникова], она берется за организацию. Речь идет о мемориальной табличке", - приводит агентство слова Яэль Иоффе.

Мусульмане Северного Кавказа не остались равнодушными к обострению палестино-израильского конфликта. Так, в Чечне духовенство устраивает ежедневные массовые молитвы в поддержку Палестины, а жители Дагестана 17 октября попытались провести на центральной площади Махачкалы акцию, которая была разогнана силовиками. Муфтияты Дагестана и Карачаево-Черкесии отчитались о тысячах участников молитв в поддержку Палестины. В Черкесске и Хасавюрте прошли акции против приезда на Северный Кавказ беженцев из Израиля. 29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. Координационный центр мусульман Северного Кавказа назвал недопустимыми антисемитские акции и призвал не расценивать мнение их участников как мнение народа.

Исламское движение "Хамас" признано террористическим в ряде стран: в частности, Франция и Евросоюз внесли его в списки террористических после обострения палестино-израильского конфликта. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

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