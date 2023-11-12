Лозунг в поддержку Украины привел к штрафу жителя Аксайского района

12 ноября 2023, 10:47

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Суд оштрафовал на 50 тысяч рублей жителя Аксайского района Ростовской области Михаила Головина, признав, что написанный им лозунг в поддержку Украины дискредитировал российских военнослужащих.

По версии следствия, житель Аксайского района Михаил Головин написал на листке лозунг в поддержку Украины во время агитации военкоматом жителей к службе по контракту с Минобороны.

Во время суда Головин заявил, что фразу написал в шутку, и что не преследовал цели дискредитировать армию. Суд оштрафовал жителя Аксайского района на 50 тысяч рублей, передали 11 ноября "Кавказ. Реалии"*.

В карточке дела на сайте Аксайского районного суда уточняется, что Головин признан виновным по статье 20.3.3 "Дискредитация вооруженных сил Росси".

Комментариев от Михаила Головина или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что ранее стал известно, что силовики возбудили уголовное дело о терроризме в отношении жителя города Азов в Ростовской области, который критиковал в соцсети "ВКонтакте" спецоперацию на Украине, оскорблял власти, а также призывал взорвать административное здание.

Напомним, ответственность за дискредитацию вооруженных сил России была введена 4 марта 2022 года, после чего жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по этой статье. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

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