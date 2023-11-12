Критика спецоперации обернулась уголовным делом жителю Азова

12 ноября 2023, 08:02

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Силовики возбудили уголовное дело о терроризме в отношении жителя города Азов в Ростовской области, который критиковал в соцсети "ВКонтакте" спецоперацию на Украине, оскорблял власти и призывал взорвать административное здание.

По версии следствия, 34-летний житель Азова опубликовал в соцсети "ВКонтакте" комментарии, в которых осуждал проведение военной операции на Украине, критиковал власти и оскорблял их представителей.

Проведенная экспертиза обнаружила в комментариях жителя Азова признаки побуждения к насилию и разрушения административных зданий, передало 11 ноября "ОВД Инфо"*.

На жителя Азова возбуждено уголовное дело о призывах к терроризму (часть 2 статьи 205.2 УК РФ, предусматривает до семи лет лишения свободы, – прим. "Кавказского узла"). Он призывал сжечь здание Дома правительства и взорвать здание Госдумы. Житель Азова находится под подпиской о невыезде, сообщил 11 ноября телеграм-канал "Осторожно Новости".

Комментариев от жителя Азова или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 11 ноября стало известно, что Виктор Поздняков из станицы Неклиновской оштрафован на 10 тысяч рублей за дискредитацию армии. Поводом стала критическая публикация в соцсети.

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