Житель Ростовской области оштрафован за дискредитацию армии

11 ноября 2023, 00:56

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Виктор Поздняков из станицы Неклиновской оштрафован на 10 рублей за дискредитацию армии. Поводом стала критическая публикация в соцсети.

"Кавказский узел" писал, что ответственность за дискредитацию вооруженных сил России была введена 4 марта 2022 года, после чего жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по этой статье. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Неклиновский районный суд Ростовской области оштрафовал местного жителя Виктора Позднякова по административной статье о дискредитации российской армии, пишет 10 ноября "ОВД-Инфо"*.

Поводом для штрафа стала публикация в соцсети "Одноклассники" видеоролика с критикой действий высшего руководства Российской Федерации и силовых структур. Сумма штрафа, который был выписан Позднякову - 10 тысяч рублей.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в суд города Шахты в Ростовской области поступили материалы дела в отношении 71-летней местной жительницы Евгении Майбороды, обвиняемой в распространении фейков про российскую армию.

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