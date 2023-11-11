11 ноября 2023, 00:56

Житель Ростовской области оштрафован за дискредитацию армии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Виктор Поздняков из станицы Неклиновской оштрафован на 10 рублей за дискредитацию армии. Поводом стала критическая публикация в соцсети.

"Кавказский узел" писал, что ответственность за дискредитацию вооруженных сил России была введена 4 марта 2022 года, после чего жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по этой статье. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Неклиновский районный суд Ростовской области оштрафовал местного жителя Виктора Позднякова по административной статье о дискредитации российской армии, пишет 10 ноября "ОВД-Инфо"*.

Поводом для штрафа стала публикация в соцсети "Одноклассники" видеоролика с критикой действий высшего руководства Российской Федерации и силовых структур. Сумма штрафа, который был выписан Позднякову - 10 тысяч рублей.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в суд города Шахты в Ростовской области поступили материалы дела в отношении 71-летней местной жительницы Евгении Майбороды, обвиняемой в распространении фейков про российскую армию.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Житель Кабардино-Балкарии заподозрен в дискредитации армии", "Ставропольчанин обвинен в дискредитации военных", "Ростовчанка обвинена в дискредитации российской армии".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

10 ноября 2023, 23:57

  • Противостояние в каньоне Балди привлекло внимание спецдокладчика ООН по правам человека

    Местных жителей перестали пропускать в каньон Балди после того, как они выступили против его передачи в частные руки, сообщил один из местных активистов. На ситуацию в каньоне Балди обратила внимание спецдокладчик ООН по правам человека Мэри Лоулор, которая призвала власти инициировать диалог по каньону с участием всех заинтересованных сторон, в том числе подвергавшихся нападениям активистов и правозащитников.

10 ноября 2023, 22:58

  • Махачкалинцы связали с позицией властей отсутствие массовых пропалестинских акций

    Одиночные акции в поддержку Палестины помогают информировать жителей Дагестана о ситуации в Палестине, однако не отражают реальный масштаб поддержки палестинцев в республике, считают жители Махачкалы. Журналист Идрис Юсупов, который с 6 ноября проводит одиночные пикеты отметил, что власти никак не отреагировали на его призыв провести организованные акции по этому поводу.

10 ноября 2023, 22:01

10 ноября 2023, 21:06

  • 1 Правозащитники назвали возможные мотивы задержаний в Кади-Юрте

    Поводом к задержаниям в Кади-Юрте могла стать реакция на палестинские события, однако достоверной информации о причинах рейда силовиков пока нет, отметили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Они разделились во мнениях о том, готовы ли чеченские силовики выполнить приказ Кадырова "стрелять в лоб" в случае беспорядков.

10 ноября 2023, 20:21

  • 1 Азербайджанские переселенцы назвали сложности возвращения в Карабах

    Переселение 140 тысяч человек запланировано до 2026 года на перешедшие под контроль Азербайджана территории Карабаха, списки на возвращение в Ханкенди составляются властями. Жители, переехавшие в Физули, получили от государства квартиры с кухонной мебелью, но работа пока есть не у всех. Люди ждут возвращения в родные места, однако пока вопросы собственности на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, не урегулированы, отметили опрошенные "Кавказским узлом" бакинские аналитики.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи