Рост цен на проезд в общественном транспорте вызвал недовольство ростовчан

12 ноября 2023, 08:59

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В Ростове-на-Дону с 25 ноября ожидается повышение тарифа на проезд в автобусах до 39 рублей, сообщили власти. Перевозчики повышают цены на проезд, но автобусы ездят переполненные, их часто приходится долго ждать, а некоторые водители не доезжают до конечной остановки, пожаловались ростовчане в соцсети.

Как сообщал "Кавказский узел", стоимость проезда в автобусах Ростова-на-Дону до 32 рублей была повышены перевозчиками 13 ноября 2021 года.

По данным пресс-службы департамента транспорта Ростова-на-Дону, проезд в общественном транспорте подорожает до 39 рублей предположительно с 25 ноября.

Согласно проекту документа, утверждающему новые тарифа, 39 рублей составит цена проезда в автобусе за наличный расчет, за безналичный расчет – 36 рублей, при оплате транспортной картой – 34 рубля. Стоимость проезда в троллейбусах и трамваях будет составлять 34 рубля, передал 10 ноября "Блокнот Ростов-на-Дону".

Пост об ожидаемым повышении цен на проезд был опубликован 11 ноября в соцсети "ВКонтакте" паблике "Это Ростов. Новости Ростова-на-Дону 161", на который подписаны более 708 тысяч пользователей. На 08.50 мск 12 ноября эта запись набрала 395 отметок с реакцией пользователей и 179 комментариев. Большая часть их авторов раскритиковала качество пассажирских перевозок.

"Еще бы транспорт ходил нормально. То битком едет, то его вообще нет, то не едет до конца маршрута", – написал Алексей Акулов.

"И будет транспорт так же ездить раз через раз? И битком набитый, но с повышенной оплатой", – возмутился пользователь No'c Zen.

"Это вроде кажется, что повысили немного, но учитывая тот факт как безобразно ходит транспорт, приходится иногда ехать с пересадками и на работу, и домой. Вот и в копейку в итоге выйдет это "небольшое повышение", – считает Диана Белая.

"Это какая должна быть зарплата чтобы каждый раз платить? Лучше бы в автобусах порядок навели, чем такую сумму поднимали. Сидения протёртые, всегда набитые ездят", – написал Евгений Викторович.

"Нормальные автобусы сделали бы, чтоб соответствовало цене", – высказал схожее мнение пользователь с ником Na Na.

"Тогда пусть и качество перевозок повышается, и качество самого транспорта, и водителей", – потребовал Данил Ежов.

"Зарплата как была маленькая, так и осталась", – отметила Тая Голубь. "Добываем газ, бензин в стране, но проезд дорожает", – сыронизировал Данила Баско.

Напомним, до повышения тарифа на проезд в 2021 году в Ростове-на-Дону цены на проезд увеличивали в 2019 году. Тогда стоимость проезда в автобусе подняли до 23 или 26 рублей в зависимости от способа оплаты, а на электротранспорте – до 17 рублей.

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