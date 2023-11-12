Военный из Володарского района погиб на Украине

12 ноября 2023, 07:08

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Саид Байжумаев погиб во время военной операции, сообщили власти Володарского района. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель в ходе нее не менее 221-го жителя Астраханской области.

Как сообщал "Кавказский узел", 11 ноября стало известно, что на Украине погиб Арсен Альжанов из Красноярского района. Он стал, по меньшей мере, 220-м жителем Астраханской области, чья гибель во время военной операции была подтверждена официально.

Уроженец села Алтынжар Саид Байжумаев погиб во время проведения спецоперации на Украине, передал, 11 ноября "Арбуз Today" со ссылкой на администрацию Володарского района.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 221-го жителя Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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