Волгоградец оштрафован за оскорбительный комментарий про российских военных

12 ноября 2023, 01:22

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За дискредитацию российской армии оштрафован житель Волгограда Виктор Фемелиди, который опубликовал комментарий с оскорблениями российских военных. Суд учел, что он является инвалидом первой группы и оштрафовал на 15 тысяч рублей.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе регионов юга страны стали подвергаться преследованию по административной статье (20.3.3 КоАП РФ). Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, при этом повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Центральный районный суд Волгограда оштрафовал местного жителя Виктора Фемелиди по административной статье о дискредитации российской армии. Поводом для составления административного протокола стал комментарий под одним из видео на Youtube, в котором он оскорбил российских солдат и назвал Волгоград "оккупированным", пишут 11 ноября "Кавказ.Реалии"*.

В постановлении, опубликованном на сайте суда, говорится, что Фемелиди признал вину в совершении вменяемого административного правонарушения и раскаялся. Суд также счел смягчающим вину обстоятельством то, что он является инвалидом первой группы и живет на пенсию в 22 тысячи рублей. Ему назначен штраф в размере "менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного санкцией ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ" - 15 тысяч рублей.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 5 ноября стало известно о штрафе, который назначил жителю Волгограда Гегаму Асратяну суд в Волгограде.

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