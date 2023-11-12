12 ноября 2023, 01:22

Волгоградец оштрафован за оскорбительный комментарий про российских военных

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За дискредитацию российской армии оштрафован житель Волгограда Виктор Фемелиди, который опубликовал комментарий с оскорблениями российских военных. Суд учел, что он является инвалидом первой группы и оштрафовал на 15 тысяч рублей.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе регионов юга страны стали подвергаться преследованию по административной статье (20.3.3 КоАП РФ). Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, при этом повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Центральный районный суд Волгограда оштрафовал местного жителя Виктора Фемелиди по административной статье о дискредитации российской армии. Поводом для составления административного протокола стал комментарий под одним из видео на Youtube, в котором он оскорбил российских солдат и назвал Волгоград "оккупированным", пишут 11 ноября "Кавказ.Реалии"*.

В постановлении, опубликованном на сайте суда, говорится, что Фемелиди признал вину в совершении вменяемого административного правонарушения и раскаялся. Суд также счел смягчающим вину обстоятельством то, что он является инвалидом первой группы и живет на пенсию в 22 тысячи рублей. Ему назначен штраф в размере "менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного санкцией ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ" - 15 тысяч рублей.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 5 ноября стало известно о штрафе, который назначил жителю Волгограда Гегаму Асратяну суд в Волгограде.

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Примечание:

"Стали известны подробности дела о дискредитации военных сочинцем Никогосяном", "Дело жителя Ставрополя о дискредитации армии повторно возвращено в полицию", "Житель Кубани оштрафован за дискредитацию военных".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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