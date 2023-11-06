Житель Волгограда оштрафован за дискредитацию военных

06 ноября 2023, 01:54

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За опубликованный на видеохостинге Youtube видеоролик с проукраинскими высказываниями житель Волгограда Гегам Асратян оштрафован на 30 тысяч рублей.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе регионов юга страны стали подвергаться преследованию по административной статье (20.3.3 КоАП РФ). Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, при этом повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Кировский районный суд Волгограда оштрафовал на 30 тысяч рублей местного жителя Гегама Асратяна, пишут 5 ноября "Кавказ.Реалии"*.

В постановлении, опубликованном на сайте суда, говорится, что Асратян разместил на Youtube видеозапись, на которой неоднократно высказывал лозунг, используемый украинскими военными в качестве приветствия. "Указанные действия имели своей целью дискредитацию использования вооруженных сил Российской Федерации и ее граждан", - отмечается в постановлении.

Отмечается, что Асратян раскаялся, что суд счел обстоятельством, смягчающим административную ответственность.

Ранее "Кавказский узел" писал, что житель Волгограда Олег Решетин был оштрафован за репост украинского видеоролика и пацифистскую публикацию.

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