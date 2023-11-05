Публикации в соцсети привели волгоградца к штрафу за дискредитацию военных

05 ноября 2023, 20:59

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Житель Волгограда Олег Решетин оштрафован за репост украинского видеоролика, а также за пацифистскую публикацию.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе регионов юга страны стали подвергаться преследованию по административной статье (20.3.3 КоАП РФ). Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, при этом повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

На Олега Решетина из Волгограда были составлены два протокола, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*

Первый протокол составлен из-за публикации в соцсети "ВКонтакте" видеоролика украинского телеканала, в котором повергаются критике российские власти за военные действия, а также за тяжелую демографическую ситуацию.

В суде Решетин признал вину и заявил о раскаянии, его оштрафовали на 30 тысяч. Второй штраф на такую же сумму Ворошиловский суд Волгограда назначил за пацифистскую публикацию в блоге онлайн-дневников, пишет издание.

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