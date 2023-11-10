ЕСПЧ признал нарушение прав краснодарского активиста Никитина

10 ноября 2023, 11:31

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Европейский суд по правам человека назначил компенсацию в 5000 евро краснодарскому активисту Алексею Никитину, который подвергался арестам за участие в протестных акциях.

Как писал "Кавказский узел", Алексей Никитин, задержанный 23 и 31 января 2021 года на акциях солидарности с Алексеем Навальным* в Краснодаре, был арестован на 15 суток за нарушение порядка проведения митинга.

В декабре 2018 года суд назначил пять суток ареста и штраф в 10 тысяч рублей Алексею Никитину, который инициировал протесты жителей станицы Старокорсунской против подорожания проезда до центра Краснодара. Активист отказался признать вину.

ЕСПЧ назначил компенсацию в 5000 евро кубанскому активисту Алексею Никитину, которого задерживали на акции против повышения цен на общественный транспорт в 2018 году и митинге в поддержку Алексея Навального* в 2021 году, сообщило 9 ноября "Кавказ.Реалии"**.

Никитин заявлял о незаконном задержании, нарушении права на беспристрастное рассмотрение административного дела в суде, волоките при рассмотрении апелляции на решение об административном аресте и других нарушениях, пишет издание.

Решение по жалобе Никитина размещено 9 ноября на сайте ЕСПЧ. В нем указано, что суд признал в деле активиста нарушение статей 5,6 и 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (право на свободу и личную неприкосновенность, право на справедливое судебное разбирательство и право на свободу выражения мнения).

Напомним, Владимир Путин 11 июня 2022 года подписал закон о неисполнении решений ЕСПЧ, вынесенных после 15 марта того же года. 16 сентября Россия перестала быть участницей Европейской конвенции о правах человека. ЕСПЧ заявил, что сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против России, при условии, что они были поданы до этого дня.

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* Алексей Навальный внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Он создатель ФБК, включенной в реестр иноагентов, признанной экстремистской и запрещенной в РФ. Осужден условно по делу о мошенничестве, в феврале 2021 года срок заменен на реальный. В колонии обвинен в мошенничестве и неуважении к суду, осужден на 9 лет. Также обвиняется в дезорганизации колонии, экстремизме и реабилитации нацизма. В апреле сообщил, что по делу о терроризме ему грозит пожизненный срок. Признан "узником совести". В материале "Кавказского узла" "Навальный: кавказское измерение" изложены взгляды оппозиционера на проблемы, связанные с Кавказом.

** включено в реестр иностранных агентов.

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