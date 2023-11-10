10 ноября 2023, 03:25

Ереван отверг контроль ФСБ России за коммуникациями в регионе

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Армения не обязывалась ограничивать свой суверенитет и позволять третьей стране осуществлять контроль на какой-либо части своей территории, заявила пресс-секретарь МИД страны Ани Бадалян в ответ на заявление российского МИД о разблокировке коммуникаций в регионе.

Как писал "Кавказский узел", 30 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван и Баку согласовали три основных принципа для подписания мирного договора: признание территориальной целостности, вопрос делимитации и демаркации границ и открытие региональных коммуникаций. Озвученные премьером принципы не могут стать предпосылкой для подписания мирного договора, полагают политологи в Армении.

Представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова на брифинге 9 ноября прокомментировала инициативу премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Перекресток мира" и создание в Службе нацбезопасности Армении подразделения для контроля безопасности дорог.

Назвав значимой инициативу Пашиняна, Захарова заявила о готовности российской стороны содействовать разблокировке региональных коммуникаций, указав, что «кое-кому - не РФ - не хватает политической воли». "Контроль за транспортным сообщением между Азербайджаном и Нахичеванской автономной республикой должен осуществляться органами пограничной службы ФСБ РФ", - заявила Мария Захарова, сославшись на "трехсторонние договоренности", достигнутые после окончания осенней войны 2020 года.

Армения никогда не соглашалась на какое-либо ограничение своего суверенитета, и контроль третьей страны над какой-либо частью территории страны исключен, заявила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян в ответ на утверждения Захаровой.

"Правительство Армении недавно опубликовало проект "Перекресток мира", основополагающие принципы которого дают ясно понять, что в случае открытия региональных коммуникаций Армения должна осуществлять пограничный и таможенный контроль на своей территории посредством своих государственных институтов", - подчеркивается в сообщении на сайте МИД Армении, переведенном корреспондентом "Кавказского узла".

Бадалян добавила, что недавно созданное специальное подразделение СНБ Армении, задачей которого будет обеспечение безопасности передвижения транспорта, людей и грузов "в случае открытия региональных коммуникаций".

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Примечание:

"Политик Арагац Ахоян задержан в Армении за призывы к насилию", "Политологи в Баку и Ереване поспорили о вероятности подписания мирного договора", "Бакинские аналитики сочли голословными выводы об угрозе вторжения Азербайджана в Армению".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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