Книгоиздатели Азербайджана возмутились недопуском социального проекта на выставку

08 ноября 2023, 23:37

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Министерство культуры запретило представить на книжной выставке социальный проект "Книжный киоск на колесах", который направлен на просвещение жителей отдаленных сел. Организаторы проекта намерены добиваться возврата средств, выплаченных за аренду выставочного места.

С 22 по 26 ноября 2023 года в "Баку Экспо Центре" состоится 9-я Бакинская международная книжная выставка-ярмарка, которую проводит министерство культуры Азербайджана. Организаторы не разрешили выставить на парковке будущей выставки созданный основателем и директором книжной сети "Али и Нино" и Национальной книжной премии Нигяр Кочярли и директором книжного дома "Ганун" (в переводе с азербайджанского "закон", - прим. "Кавказского узла") Шахбазом Худуоглу мобильный книжный киоск на колесах.

Киоск на колесах побывал уже в поселках Алят, Фатмаи и Хырдалан, вблизи Баку, рассказала Нигяр Кочярли корреспонденту "Кавказского узла". По ее словам, выставляя книги на продажу в поселках, они не ждут коммерческой выгоды, так как везут туда уцененные книги по очень низкой цене - 50 гяпиков (копеек) - 1 манат. За одну поездку удается продать книг примерно на 20 манатов, что меньше цены бензина на поездку в этот поселок. На приобретение подержанного автофургона и его переоборудование в книжный киоск они взяли банковский кредит, рассказала Кочярли.

Писатель Джалил Джаваншир посещал мобильный киоск в поселке Хырдалан во второй приезд киоска в этот поселок. "Очень аккуратный, чистый автофургон с интересными книгами производит приятное впечатление. Одобряю идею продажи книг с доставкой в села и поселки, где нет книжных магазинов. Теперь дело за муниципалитетами, Домами культуры, местными органами исполнительной власти, они должны сами приглашать "Книжный киоск на колесах" в свои поселки, чтобы жители просвещались, уходили от вредных привычек", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Владельцы киоска на колесах занимаются просветительством, отметил житель поселка Алят, торговец фруктами и овощами Рахим Масталиев. "Конечно, это надо только приветствовать. Я был в киоске, получил удовольствие общаясь с владельцами, благодарю их за инициативность. Таких киосков на колесах в стране должно быть десятки, чтобы ездили по далеким и близким селам, поселкам, районным центрам, чтобы сами зарабатывали и, пропагандируя любовь к книгам, просвещали народ", - подчеркнул он .

На странице в Instagram* @tekerlikitabdukani (в переводе с азербайджанского - книжный магазин на колесах, - прим. "Кавказского узла") свыше двадцати откликов азербайджанцев на инициативу Кочярли и Худуоглу продавать книги с колес. Все отзывы одобрительные, жители Агсу, Лянкярана, Шяки, Мингячевира, Билясувара, Сабирабада, Сумгайыта, Шабрана, Хырдалана, Ховсан, Шамаха, Балаханы и других населенных пунктов просят побывать у них или приехать снова. "Нигяр, приезжайте в Бузовны. К школе номер 26. Я вас там встречу с почестями", - написала, в частности, Дилара Закирова на русском языке.

Единственная негативная реакция была от директора Дома культуры в поселке Фатмаи, которая требовала показать разрешение на продажу книг в поселке. Кочярли и Худуоглу возразили, сказав, что на продажу книг в Азербайджане разрешение местной власти не полагается, после чего продолжили знакомить жителей с привезенными для них книгами.

Но успешный социальный проект "Книжный киоск на колесах" не удастся показать на 9-й Бакинской международной книжной выставке. Кочярли и Худуоглу заплатили 12 тысяч манатов за участие в выставке и получили разрешение выставить в дальнем углу гигантского павильона свой совместный книжный стенд. По правилам организаторов, шесть квадратных метров стенда выставка предоставляет бесплатно, остальная площадь оплачивается. Но вначале им было отказано в бесплатном размещении книг на этих шести квадратных метрах. После напряженного диалога организаторов с Кочярли и Худуоглу плату за 6 квадратных метров с них требовать не стали, рассказали владельцы проекта корреспонденту "Кавказского узла"

Они намеревались выставить "Книжный киоск на колесах" на автомобильной парковке выставки, чтобы в течение трех часов посетители узнали про этот проект, при этом согласились не продавать при этом книги. "Но организаторы выставки не разрешают припарковать "Киоск на колесах" для демонстрации проекта. Отказ поступил устно от представителя Минкультуры, причина не объяснена", - сообщила Нигяр Кочярли.

В министерстве культуры корреспонденту "Кавказского узла" сообщили о переговорах с Шахбазом Худуоглу и Нигяр Кочарли. Причину отказа предоставить место для фургона представитель министерства сообщить отказался.

В ходе встречи с заместителем министра культуры Фаридом Джафаровым тот объяснил отказ выставить на парковке киоск на колесах условием руководства Выставочного комплекса, рассказал Худуоглу корреспонденту "Кавказского узла". Книгоиздатель отметил, что если Минкультуры арендует этот выставочный центр, то правила выставления экспонатов должен определять арендатор.

Худуоглу добавил, что они с Нигяр Кочарли решили отказаться от участия в книжной выставке, если им не разрешат показать киоск на колесах. По его словам, они будут требовать возвращения оплаченных ими 12 тысяч манатов, если придется, то через суд. "Я спросил замминистра о причине неодобрительного отношения министерства культуры к проекту "Книжный киоск на колесах". Сказал ему, что мы не ищем коммерческой выгоды, этот проект социальный, для пропаганды культуры чтения книг. Но вместо помощи от министерства мы видим молчание по поводу инцидента в поселке Фатмаи с директором местного Дома культуры", - сообщил Худуоглу.

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