Юрист указала на необходимость вмешательства властей Махачкалы в борьбу жителей за детскую площадку

08 ноября 2023, 17:20

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Жители поселка Нефтекачка, которые добиваются строительства детской площадки, рассказали, что готовы возвести ее на любом подходящем участке. Если участок под строительство находится в частных руках, чтобы вернуть его в муниципальную собственность, необходимы действия администрации Махачкалы, подчеркнула юрист.

Как писал "Кавказский узел", жители поселка Нефтекачка в Махачкале записали видеообращение к властям Дагестана, в котором пожаловались, что более 10 лет добиваются строительства детской площадки. Участок земли передается из одних частных рук в другие, а дети в поселке из-за отсутствия детской площадки играют на дороге, пожаловались махачкалинцы.

Жители поселка пока не получили ответа на обращение с просьбой обустроить детскую площадку, которое было направлено в прокуратуру Дагестана и мэрию Махачкалы. При этом участок, на котором будет площадка, для сельчан не принципиален, сообщил местный активист Камалутдин Зубайруев. "Участок находится в частной собственности, он не раз перепродавался. Но нам не принципиально именно это место. Там, где расположили мусорные баки, есть также место, подходящее для детской площадки, но мы слышали, и там есть собственник. Если есть альтернатива, согласны на другие условия", - сказал он корреспонденту "Кавказскому узла".

В поселке, в основном, частная застройка, много стихийно построенных домов, есть и самозахват, рассказал местный житель Магомед. Он усомнился, что удастся добиться строительства площадки. "Детям, конечно, надо где-то играть, но не думаю, что чью-то частную землю удастся использовать для этих целей", - рассказал местный житель Магомед.

Юрист Анастасия Цимбалюк сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что если участок, на котором жители хотят построить детскую площадке неоднократно продавался,в ЕГРН указан собственник - физическое лицо, жителям поселка нереально "забрать его". "Нужно оспаривать сделки и признать незаконность выделения данного участка городской администрацией. Нужно очень долго судиться. При этом жители не могут быть сторонами. Тут должна участвовать администрация, которая может собрать комиссию для выявления нарушения пользования земельного участка. Если выявлены факты самовольного занятия и использования земельного участка, выдаются предписания об устранении нарушений", - говорит юрист.

Согласно Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27.09.2003 года № 170, территория каждого домовладения, как правило, должна иметь детские игровые и спортивные площадки, подчеркнула она.

"Здесь нужно делать акцент на "как правило, должна иметь", что не предполагает обязанность для управляющей организации осуществлять установку детской площадки. Перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденный постановлением правительства РФ, также не содержит обязанностей по установке детской площадки для управляющей организации. Таким образом, установить детскую площадку могут только собственники, при условии, что их земельный участок является сформированным. Такое решение принимается на общем собрании", - уточнила Цимбалюк.

Городской активист Магомед Исаев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что при мэре Махачкалы Салмане Дадаеве (возглавлял город с 31 января 2019 года по 28 ноября 2022 года - прим. "Кавказского узла") были случаи, когда незаконно захваченные земельные участки возвращались в собственность города. "На них потом организовывались общественные пространства для горожан. Сейчас этот процесс свернут на нет, о подобных фактах я не слышал", - говорит Исаев.

Благоустройство новых общественных пространств произошло во многом благодаря возврату в муниципальную собственность ранее отчужденных городских земель, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в мэрии Махачкалы.

Всего в результате судебно-претензионной работы при Салмане Дадаеве удалось вернуть в собственность Махачкалы земли общей площадью 509 гектаров. В частности, в сентябре 2022 года Ленинский районный суд Махачкалы удовлетворил исковые заявления администрации и прокуратуры города и вернул в муниципальную собственность земельные участки в районе озера Ак-Гёль. В муниципальную собственность возвращены земельные участки общей площадью 10 тысяч квадратных метров расположенные на территории Махачкалы и предназначенные для производственных целей.

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