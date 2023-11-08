Кадыров пригрозил чиновникам увольнениями за незнание их детьми родного языка

08 ноября 2023, 10:33

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Чеченские чиновники, чьи дети не знают родного языка, будут уволены, пообещал Рамзан Кадыров.

Как писал "Кавказский узел", в марте глава Минобрнауки Чечни сообщил что во всех школах республики начато обучение родному языку по новым учебникам, в которых изменены орфографические правила. Нововведение было объявлено на фоне жалоб педагогов на частые изменения правил чеченского языка.

В ноябре 2021 года власти Чечни сообщили, что составлен словарь чеченского языка из 10 томов, который содержит более 140 тысяч слов, и анонсировали составление школьной литературы по новым орфографическим правилам чеченского языка для младшеклассников. Частые изменения правил чеченского языка создают затруднения учителям, поскольку обновленные учебники издаются с задержкой, а для родителей реформа обернулась тратами на покупку новых учебников, рассказали "Кавказскому узлу" педагоги.

Рамзан Кадыров пригрозил увольнениями чеченским чиновникам, чьи дети не знают чеченского языка. Заявление об этом он сделал в финале республиканского конкурса на знание чеченского языка, сообщило вечером 7 ноября государственное ИА "Чечня Сегодня".

"Бывает, что дети представителей моей команды не часто знают чеченский язык. Таких чиновников я начну увольнять из команды. В первую очередь детей родному языку должны учить родители. В детских садиках, в школах учат русскому языку, и родители зачастую поощряют это. Дети начинают даже думать на русском языке. У поколения, которое не разговаривает и не думает на чеченском языке, нет будущего", - цитирует главу Чечни агентство.

Чеченский язык распространен в основном в Чечне, в Хасавюртовском и Новолакском районах Дагестана, а также в Ингушетии и других регионах России, а за рубежом - в Грузии и частично в Сирии, Иордании и Турции. Число говорящих до начала военной кампании в Чечне в 1994 году составляло, по разным данным, от 750 тысяч до 950 тысяч человек, говорится в справке "Кавказского узла" "Чеченский язык".

Напомним, в ноябре 2022 года Рамзан Кадыров заявил, что чеченский язык входит в группу вымирающих языков, и это "большая трагедия", с которой власти республики не могут мириться. "Надо ставить кукольные спектакли на чеченском языке, снимать мультфильмы, то есть использовать все возможности, чтобы сохранить язык и дать ему развитие. В семьях также основным языком общения должен стать родной язык. Это крайне важно. Иначе мы окончательно потеряем самое ценное для нас – язык и культуру нашего народа", – заявил он. Жители Чечни свободно говорят на чеченском языке, а требования главы республики чрезмерны, возразили пользователи "ВКонтакте".

18 декабря 2020 года в Грозном был представлен свод основных орфографических правил чеченского языка. По мнению его авторов, этот свод позволит положить конец разночтениям и толкованиям разного рода при изучении чеченского языка и способствует выработке единых требований.

За реформами в преподавании чеченского языка стоят люди из регионального Минобрнауки, а Рамзан Кадыров не рассматривает эту сферу, как область для извлечения политических дивидендов, сказал в ноябре 2021 года "Кавказскому узлу" президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. "Кадыров не имеет к этому отношения. Это делают люди в академии, в Минобразования", - пояснил он.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.