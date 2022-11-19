Пользователи соцсети поспорили с Кадыровым о чеченском языке

19 ноября 2022, 15:54

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Чеченский язык вымирает, его нужно сделать основным языком общения в семьях, заявил Рамзан Кадыров. Жители Чечни свободно говорят на чеченском языке, требования главы республики чрезмерны, возразили пользователи "ВКонтакте".

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2021 года 22-летняя дочь главы Чечни Айшат Кадырова была назначена министром культуры республики. В ноябре того же года власти Чечни объявили, что для учащихся 5-8 классов вводятся программы дополнительного образования - "Культура и традиции чеченцев" и "Синмехаллаш" ("Духовные ценности").

Чеченский язык распространен в основном в Чечне, в Хасавюртовском и Новолакском районах Дагестана, а также в Ингушетии и других регионах России и в Грузии, частично – в Сирии, Иордании и Турции. Число говорящих на нем до начала вооруженных конфликтов в Чечне в 1994 году составляло около 750 тысяч человек (по другим сведениям около 950 тысяч), сказано в справке "Кавказского узла" "Чеченский язык".

Чеченский язык входит в группу вымирающих языков, и это "большая трагедия", с которой власти республики не могут мириться, заявил 18 ноября Рамзан Кадыров. "Сегодня провел совещание по вопросам сохранения и популяризации родного языка. Несмотря на проделанный большой объем работы в этом направлении, мы еще только в начале пути. […] В республике функционируют Экспертный совет по сохранению и развитию чеченского языка при Главе ЧР и терминологическая комиссия. В 2019 году рабочая группа Экспертного совета разработала свод основных правил орфографии чеченского языка, он утвержден Указом Главы ЧР. На основе этих правил переизданы все учебники чеченского языка и литературы для школ региона с 1 по 11 классы. Был также выпущен в свет большой орфографический словарь чеченского языка в 10 томах. Словарь включает 140 тысяч слов и более миллиона их словоформ. В настоящее время завершается подготовка однотомного орфографического словаря. Он предназначен для учащихся и широких слоев населения", - написал Кадыров на своей странице в "ВКонтакте".

Издание словарей и книг недостаточно, подчеркнул он. "Нужно с раннего возраста, когда еще дети ходят в детский сад, начинать работу по обучению их родному языку. Такая же работа должна проходить в школах и даже вузах. Надо ставить кукольные спектакли на чеченском языке, снимать мультфильмы, то есть использовать все возможности, чтобы сохранить язык и дать ему развитие. В семьях также основным языком общения должен стать родной язык. Это крайне важно. Иначе мы окончательно потеряем самое ценное для нас – язык и культуру нашего народа", - заявил глава региона.

К 15.45 мск под публикацией размещено несколько десятков комментариев. Авторы некоторых из них скептически отреагировали на заявление Кадырова.

"Я не думаю, что он вымирающий язык. На чеченском языке даже за пределами Чеченской Республики разговаривают. В чеченском обществе на чеченском языке общаются. Знают они язык очень хорошо. Поэтому тот, кто признал язык вымирающим, не знает реального положения дел", - высказал мнение Эдуард Кочев.

"Чеченский язык никогда не исчезнет! Его прививают с детства, там 3-летние свободно разговаривают на двух языках", - написала Ларисочка Ахметова. "Кому-кому, а культуре и языку чеченцев ничего не угрожает", - предположил Владимир Алёхин, пояснив, что, по его мнению, "население Чечни растет".

Пользователь Алексей Киряков предположил, что государственное вмешательство избыточно. "Значит, мало разговаривают в семьях. Только семья может сохранить язык. От отца к сыну, от мамы к дочке", - написал он. "Алексей, у меня много друзей, подруг и знакомых в Чечне. Они все между собой разговаривают на чеченском", - заметила в ответ Людмила Фомина.

Авторы некоторых комментариев предложили свои идеи для популяризации языка. "А вот ещё было бы очень интересно создать серию документальных фильмов и программ и издавать книги и журналы, посвященные истории, культуре и традициям чеченского народа", - написал, в частности, Грег Петров.

"Все время думаю о том, как остро не хватает сейчас книг и программ, посвященных истории, культуре, традициям и ярким личностям в истории чеченского народа", - призналась Елена Евграфова, назвавшись менеджером проектов в сфере культуры и администратором с большим опытом и отличным знанием русского языка

"Организовать уроки изучения чеченского языка по каналу "Культура", я бы с удовольствием начала изучать", - написала Лариса Толкова.

Напомним, 18 декабря 2020 года в Грозном был представлен свод основных орфографических правил чеченского языка. По мнению его авторов, этот свод позволит положить конец разночтениям и толкованиям разного рода при изучении чеченского языка и способствует выработке единых требований.

В ноябре 2021 года власти республики сообщили, что составлен словарь чеченского языка из 10 томов, который содержит более 140 тысяч слов, и анонсировали составление школьной литературы по новым орфографическим правилам чеченского языка для младшеклассников. Частые изменения правил чеченского языка создают затруднения школьным учителям, поскольку обновленные учебники издаются с задержкой, а для родителей реформа обернулась тратами на покупку новых учебников, рассказали чеченские педагоги.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.