07 ноября 2023, 15:10

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Азербайджанскому активисту Бахтияру Гаджиеву предъявлено новое обвинение в уклонении от уплаты налогов, он заявил о невиновности, сообщила защита.

Обвинения, в связи с которыми изначально был арестован Бахтияр Гаджиев в декабре 2022 г., касаются инцидента в суде, где рассматривался спор между ним и Ульвией Мурадовой о клевете. Следствие считает, что Гаджиев причинил ущерб здоровью Мурадовой, ударив ее бумагами по голове. Защита же настаивает, что Гаджиев в ответ на оскорбления ударил бумагами по столу. Действия Гаджиева по этому эпизоду интерпретированы как хулиганство и неуважение к суду, за это Гаджиеву грозит до трех лет лишения свободы. 16 июня Бахтияру Гаджиеву были предъявлены новые обвинения - в незаконном предпринимательстве, фальсификации документов и контрабанде.

Гаджиеву было предъявлено новое обвинение в обвинении от уплаты налогов (статья 213.1 УК Азербайджана, предусматривает до трех лет лишения свободы), сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Эльчин Садыгов.

"Новое обвинение выдвинуто Гаджиеву не на основе деятельности самого активиста по оказанию услуг, а доходов других структур, работающих в этой сфере. Речь идет об образовательной деятельности за рубежом. То есть следствие считает, что если другие организации имеют определенные доходы, то и Гаджиев должен был обладать доходами на такую же сумму, но "скрыл" эти средства от налогообложения. Однако это не верно. Одно дело определенным видом деятельности занимается специализированная компания, и другое, когда это осуществляет отдельное лицо, возможности которого ограничены", - сказал адвокат.

Он отметил, что Гаджиев отверг новое обвинение, счел его, как и предыдущие сфабрикованным и политически мотивированным.

Исполнительный директор правозащитной организации "Линия защиты" Руфат Сафаров также подверг сомнению достоверность обвинения Гаджиеву в уклонении от уплаты налогов.

"В Азербайджане многие активисты из-за ограничений в законодательстве об НПО, вынуждены работать на основе договоров об оказании услуг. То есть они поставлены в статус микро-предпринимателей. Бахтияр как человек, получивший высшее образование за рубежом, выпускник Гарвардского университета, всего лишь консультировал молодых людей, желающих получить образование за рубежом. Поэтому неверно сопоставлять его работу с компаниями, которые непосредственно занимались подготовкой молодых людей к обучению за рубежом, оформлением им документов, заключению контрактов за рубежными вузами. Его доходы никак не могли соответствовать доходам этих компаний. И обвинение в уклонении от уплаты налогов не может быть обоснованным", - сказал Сафаров корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению обвинение Сафарову связано с попытками оправдать его длительное содержание под стражей.

"Срок предварительного следствия по делу Гаджиева превышает допустимые законом нормы. Хотя он был арестован 9 декабря 2022 года, уголовное дело против него было открыто еще в октябре прошлого года. С учетом того, что по личному представлению генерального прокурора предварительное заключение Гаджиева продлено до января 2024 года, то получается, что следствие по его делу будет идти 16 месяцев, при допустимых максимальных сроках – 13 месяцев. И вот теперь, чтобы как-то оправдать содержание Гаджиева под стражей, ему предъявляют новое обвинение. Однако это неправомерно. Бахтияр Гаджиев по сути является политическим заложником, поскольку его дальнейшее содержание под стражей нелегитимно. С другой стороны, к освобождению Гаджиева призывают международные организации, но поскольку власти не хотят делать этого они отвечают этим структурам, что только суд может "установить" невиновность лица, и при этом они затягивают начало судебного следствия, выдвигая все новые и новые обвинения", - сказал Сафаров.

Представители следственного органа оказались недоступны для комментариев.

24 члена Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в октябре выступили с инициативой назначить докладчика по политзаключенным в Азербайджане "Вопиющим случаем" политически мотивированного ареста в Азербайджане ими было названо дело выпускника Гарвардского университета Бахтияра Гаджиева, взятого под стражу, как указали депутаты ПАСЕ, по сфабрикованным обвинениям "просто за сотрудничество с Европейским фондом за демократию, гранты которого он использовал для продвижения ценностей Совета Европы в области прав человека и демократии в Азербайджане".

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