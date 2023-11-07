Свидетели Иеговы* из Астраханской области этапированы в колонии

07 ноября 2023, 04:55

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Осужденные по обвинению в экстремизме Свидетели Иеговы* из Ахтубинска Сергей Королев, Сергей Косьяненко и Ринат Кирамов этапированы в разные колонии.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 апреля стало известно, что суд в Ахтубинске признал верующих Рината Кирамова, Сергея Королева и Сергея Косьяненко виновными в организации деятельности и участии в финансировании экстремистской организации, и приговорил каждого из них к семи годам лишения свободы. В начале сентября Астраханский областной суд оставил их приговоры в силе.

Свидетели Иеговы* из Ахтубинска Сергей Королев, Сергей Косьяненко и Ринат Кирамов этапированы в разные исправительные колонии. Косьяненко из астраханского СИЗО №1 доставили в исправительную колонию №6 в Московской области. Куда отвезли Королева и Кирамова - пока неизвестно, сообщает 6 ноября "ОВД-Инфо"**.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года признал "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" и 395 его филиалов экстремистскими организациями и запретил их деятельность.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp*** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность запрещена на территории России по решению суда.

** включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.