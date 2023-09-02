Суд утвердил приговор трем Свидетелям Иеговы* из Астраханской области

02 сентября 2023, 12:11

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Астраханский областной суд оставил в силе приговор суда в Ахтубинске, который приговорил Свидетелей Иеговы* Рината Кирамова, Сергея Королева и Сергея Косьяненко к семи годам заключения каждого, признав их виновными по делу об экстремизме.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 апреля стало известно, что суд в Ахтубинске признал верующих Рината Кирамова, Сергея Королева и Сергея Косьяненко виновными в организации деятельности и участии в финансировании экстремистской организации, и приговорил каждого из них к семи годам лишения свободы.

31 августа Астраханский областной суд утвердил решение суда в Ахтубинске, передало 1 сентября "ОВД Инфо"**.

Кирамов, Королев и Косьяненко признаны виновными в организации деятельности и финансировании экстремистской организации. Помимо отбывания наказания в колонии, суд им также запретил на три года заниматься деятельностью, связанной с руководством и участием в работе общественных организаций, и ограничил в свободе на год после освобождения, сообщается на сайте, где собраны сведения об уголовных делах в отношении российских "Свидетелей Иеговы"*.

Следствие считает, что с июля 2017 года по ноябрь 2021 года Кирамов, Королев и Косьяненко, будучи "старейшинами" организации Свидетелей Иеговы* на территории Ахтубинского района и города Знаменск в Астраханской области, несмотря на запрет организации продолжили проводить собрания, распространяли экстремистскую литературу, "вербовали" местных жителей и собирали деньги под видом пожертвований.

Комментариев от представителей Кирамова, Королева и Косьяненко не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 23 февраля стало известно, что кассационный суд утвердил шесть лет колонии Свидетелю Иеговы* Анне Сафроновой из Астрахани.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года признал "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" и 395 его филиалов экстремистскими организациями и запретил их деятельность.

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их

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