Завершено судебное следствие по делу Вагифа Хачатряна

06 ноября 2023, 14:24

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Суд в Баку завершил допрос участников процесса и оглашение материалов по делу жителя Карабаха Вагифа Хачатряна, обвиняемого в нападении на азербайджанское село в 1991 году.

Как писал "Кавказский узел", житель Нагорного Карабаха, этнический армянин Вагиф Хачатрян был задержан 29 июля на КПП "Лачин", когда пытался выехать в Армению на лечение. В Азербайджане он обвинен в нападении на азербайджанское село Мешали в 1991 году. Хачатрян на заседании в Бакинском военном суде не признал вину. Суд допросил потерпевших, жителей села Мешали, один из которых потребовал приговорить Хачатряна к пожизненному сроку.

Дочь Хачатряна Вера настаивает, что ее отец невиновен: по словам женщины, азербайджанские следователи располагали фотоснимками неизвестного ей мужчины, которого объявили Вагифом Хачатряном в молодости. Если Хачатряна признают виновным, ему грозит пожизненное заключение в Гобустанской крытой тюрьме. "Кавказским узлом" опубликован фоторепортаж Азиза Каримова с заседания.

Сегодня в здании Ясамальского райсуда Баку под председательством Зейнала Агаева (председателя Бакинского военного суда) прошло очередное заседание по делу Вагифа Хачатряна, сообщает Trend.

На заседании дали показания свидетели, были обнародованы документы по делу. После этого судья объявил о завершении судебного следствия. Гособвинитель попросил у суда время для выступления. Следующее заседание назначено на 7 ноября, информирует АПА.

Напомним, потерпевшими по делу Хачатряна признаны 59 человек. Следствие считает, что Вагиф Хачатрян 22 декабря 1991 года принимал участие в массовом убийстве жителей села Мешали Ходжалинского района. Согласно материалам дела, были убиты 25 человек, ранены – 14, а 358 жителей села стали беженцами. Хачатрян обвинен по статьям 103 "Геноцид" и 107 "Депортация или принудительное переселение населения" УК Азербайджана.

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