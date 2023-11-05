Глава МИД Азербайджана обвинил коллегу из Германии в использовании неправильных топонимов

05 ноября 2023, 06:29

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В ходе визита в Баку министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о признании суверенитета и территориальной целостности Азербайджана и предложила помощь при разминировании. При этом в своей речи она использовала наряду с принятыми в Азербайджане топонимами Шуша и Ханкенди их армянские названия, чем вызвала критику азербайджанского коллеги Джейхуна Байрамова.

Баку 4 ноября посетила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, которая прибыла в столицу Азербайджана из Еревана.

Бербок заявила, что Южный Кавказ является уязвимым регионом. По ее словам, во время визита в Армению она встречалась с вынужденными переселенцами из Нагорного Карабаха. "Они заявили, что хотят вернуться в Карабах. Считаю, что Азербайджан должен дать им шанс", - приводит ее слова oxu.az.

Министр иностранных дел Германии предложила помощь в разминировании территорий Азербайджана. Также она заявила, что признает суверенитет и территориальную целостность страны.

На совместной пресс-конференции глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов обвинил Анналену Бербок в использовании вымышленных названий для географических объектов в Нагорном Карабахе и попросил уважать суверенитет Азербайджана. "Необходимо проявлять уважение к территориальной целостности, суверенитету и топонимам на территории Азербайджана в рамках международного права. Прошу уважать суверенитет Азербайджана и международное право", - приводит его слова media.az.

По словам Байрамова, Бербок, когда говорила о Шуше и Ханкенди, также упоминала и армянские названия этих городов - Шуши и Степанакерт. Министр напомнил, что географические названия представляются в соответствующий комитет ООН, и согласованные с ним топонимы нужно озвучивать. "В указанном реестре нет вторых названий, которые были озвучены главой МИД Германии", - отметил Байрамов.

Переговоры по урегулированию конфликта вокруг Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном в 2023 году существенно ускорились, тогда как до этого годами не приносили ощутимых результатов. Сторонам удалось достичь ряда договоренностей. Основные этапы переговорного процесса 2023 года описаны в справке "Кавказского узла" "Переговоры Азербайджана и Армении – 2023".

Об обстановке в Карабахе после сентябрьской эскалации конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

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