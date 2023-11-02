02 ноября 2023, 18:39

Служба госбезопасности Армении заявила о предотвращении госпереворота

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Пять человек арестованы по делу о подготовке теракта и захвата госучреждений, при обысках у них найдено оружие и беспилотники, сообщила Служба госбезопасности Армении.

Спецслужбы Армении нейтрализовали группировку, готовящую взрывы, захват и удержание зданий госучреждений, передает корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на официальный сайт СНБ Армении.

По версии следствия, группировка планировала дестабилизировать ситуацию с тяжкими последствиями, в том числе гибелью гражданских лиц. "Теракт носил название "Северный листопад". Для успешного проведения и вовлечения в террористическую операцию более широких масс планировалось создать украинские и молдавские Telegram-каналы с названием "Восстание национального спасения". Их планировали активировать за день до терактов и мобилизовать активистов. Члены группы планировали также вывезти свои семьи в Грузию", - сказано в видео, опубликованном армянскими спецслужбами.

В ходе обысков обнаружены огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывные вещества, беспилотники, бронежилеты, средства связи и видеоконтроля и около десятка неиспользованных SIM-карт сотовых операторов Армении и России, отмечено в нем.

"Возбуждено уголовное дело, арестованы пять членов преступной группировки", - заявила пресс-служба СГБ Армении.

"Кавказский узел" также писал, что Институт по предотвращению геноцида имени Лемкина считает вероятным вторжение Азербайджана на территорию Армении в течение ближайших недель. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики назвали высокой вероятность такого вторжения. 

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Примечание:

"Следком Армении уточнил число жертв при исходе армян из Нагорного Карабаха", "Пашинян назвал новые сроки подписания мирного договора", "Госдеп подтвердил свою поддержку территориальной целостности Армении".

Автор: Тигран Петросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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