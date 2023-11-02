Оппозиция обвинила власти Грузии в саботаже мер по освобождению Ираклия Бебуа

02 ноября 2023, 15:43

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Власти и правоохранительные органы имеют возможности для освобождения Ираклия Бебуа, который осужден в Абхазии, однако не используют их, заявили члены партии "Лело за Грузию". Они потребовали от властей принять меры для освобождения Бебуа и других граждан Грузии, которые лишены свободы на неподконтрольных Тбилиси территориях.

Как писал "Кавказский узел", гражданин Грузии Ираклий Бебуа в 2020 году был задержан в Абхазии и осужден там на девять лет колонии по обвинению в незаконном обороте боеприпасов, умышленном уничтожении чужого имущества путём поджога и надругательстве над государственным флагом Абхазии. Согласно версии обвинения, Бебуа поджег баннер в цветах абхазского флага перед зданием горсовета в Гали, а позднее власти Абхазии также заявили, что нашли у него гранату. Правозащитники заявили, что состояние здоровья Бебуа серьезно ухудшилось и призвали к его скорейшему освобождению. 25 октября участники акции протеста потребовали освободить Ираклия Бебуа.

Партия "Лело за Грузию" организовала сегодня акцию солидарности с Ираклием Бебуа у парламента Грузии. Оппозиция отметила, что правительство ничего не дает для спасения Бебуа, отбывающего срок в Абхазии и потребовала действий, отметив, что состояние здоровья Бебуа крайне тяжелое, следует из сюжета телекомпании "Пирвели".

У властей и правоохранительных органов есть ресурсы для освобождения Ираклия Бебуа из плена, но для этого нужны активные действия и смелость, заявила парламентский секретарь партии "Лело за Грузию" Лана Галдава в эфире телекомпании.

"Необходимо использовать все механизмы формального и неформального давления на де-факто власти для того, чтобы Ираклий Бебуа, находящийся в тяжелом состоянии, и еще восемь человек, находящихся в тяжелейших условиях в Цхинвальском и Сухумском изоляторах были освобождены. У правительства есть ресурсы для этого, есть ресурсы и у правоохранительных органов, нужны активные действия, и нам нужно мужество, чтобы вызволить этих людей из плена", — перевел ее слова корреспондент "Кавказского узла".

Председатель молодежной организации "Лело за Грузию" Ото Парулава отметил, что участники акции хотят продемонстрировать поддержку Ираклию Бебуа, который находится в тяжелом состоянии. "Ираклий Бебуа является символом борьбы, несокрушимости", - сказал Парулава.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года, где также собраны подробности вооруженного конфликта.

Представитель службы госбезопасности Грузии сообщил 1 ноября, что число удерживаемых силовиками в Южной Осетии граждан Грузии достигло семи после того, как 31 октября около села Гвиргвина силовиками был задержан еще один мужчина.

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