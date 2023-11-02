Десантник из Камышина убит на Украине

02 ноября 2023, 15:03

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Николай Чеботарев погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Камышина. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 578 военных из Волгоградской области.

"Кавказский узел" писал, что Михаил Босслер стал 577-м военным, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

Администрация Камышина сегодня кратко сообщила о гибели военного на Украине. "В ходе специальной военной операции погиб камышанин Николай Чеботарёв", - говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации. К сообщению приложена фотография, из которой следует, что Чеботарев служил в воздушно-десантных войсках в звании старшего сержанта.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 578 военных из Волгоградской области. Всего с начала спецоперации власти и силовики к 14.30 мск 1 ноября сообщили о гибели на Украине не менее 2816 бойцов с юга России, в том числе 1391 - из СКФО и 1425 - из ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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