Новороссийский активист попросил оградить от застройки древнее поселение

01 ноября 2023, 03:42

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Школа на улице Котанова в Новороссийске строится на месте, где археологи нашли поселение, существовавшее тысячи лет назад. Художник-реставратор Новороссийского исторического музея-заповедника Игорь Кузин обратился к президенту России с просьбой защитить ценную археологическую находку от уничтожения.

Художник-реставратор Новороссийского исторического музея-заповедника Игорь Кузин рассказал 31 октября корреспонденту "Кавказского узла", что его обращение к президенту не было первым, ранее он обращался в другие инстанции. «Я обращался в Управление по охране культурного наследия, к губернатору, но, поскольку четких ответов не было, я обратился к президенту», - сказал он, добавив, что во все инстанции обращался один.

Игорь Кузин написал письмо в администрацию президента Российской Федерации по поводу того, что строители школы на улице Котанова не пустили к месту раскопок археологов. На месте стройки находится поселение возрастом 5,5 тысячи лет, которое включено в региональный перечень объектов культурного наследия. Власти заявили, что предпринимают все меря по сохранению поселения, однако местные жители утверждают, что строители приступили к его сносу, сообщил "Коммерсант".

Кузин также подтвердил, что приказом губернатора Краснодарского края от 20 октября археологический памятник на территории стройки был включен в список охраняемых объектов. «Здесь, скорее всего, произошло недоразумении – заказчик и подрядчик не понимают ситуации с охраной археологического наследия. Школа в районе безусловно нужна и необходима, но необходимо и сохранить, что осталось от предков. В 2018 году было объявлено памятником с охранной зоной в 500 метров поселение «Колодец», которое находится в 100-150 метрах от строительства. На этот же участок приходится охранная зона еще одного памятника рубежа эр – «поселение-некрополь». Наша задача - полностью доисследовать памятник. То, что еще не разрушено котлованом, будет зафиксировано, вывезено и изучено, а после окончания работ строительство может продолжаться», - отметил он.

Найденные же предметы, по словам Кузина, частично могут быть переданы в школьный музей, поскольку школьникам будет интересно узнать, какие археологические предметы нашли при строительстве их школы.

За один день археологи нашли на месте стройки 30 фрагментов древней керамики. По данным руководителя отдела археологии Новороссийского исторического музея-заповедника Александра Шишлова, объект относится к памятнику майкопской культуры (3700 - 3000 года до нашей эры). По словам краеведа Сергея Стряпухина, разрешение на строительство школы не могло быть выдано, так как по закону оно выдается только после завершения археологических изысканий и одобрения специалистов, информирует "Коммерсант".

Адвокат Евгений Черноусов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что для получения разрешения на строительство придется собрать целый пакет документов, в числе которых заключение об отсутствии на участке археологических объектов.

«Прежде всего, это документы, разрешающие владеть земельным участком. Затем градостроительный план этого участка, отчеты об инженерно-геологических, инженерно-геодезических и инженерно-экологических изысканиях, проект «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», договор на подключение к инженерным сетям, документ о целесообразности архитектурно-градостроительного облика, разрешение на установление санитарно-защитной зоны, разрешение на присоединение к дороге, документ, разрешающий благоустройство за пределами земельного участка. Сюда также входит заключение об отсутствии на земельном участке археологических объектов, документ, доказывающий отсутствие полезных ископаемых под участком будущей застройки, согласование на строительство с аэродромами, план работ по демонтажу строительных объектов, архитектурные решения, заключение Информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) о согласовании проекта в системе, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации, свидетельства об аккредитации юридического лица, который выдал положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации», - заявил он.

"Кавказский узел" также писал, что в сентябре 2017 года при прокладке энергомоста в Крым в Краснодарском крае были найдены античное поселение-крепость и средневековый некрополь.

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