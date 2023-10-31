Активистка из Нальчика обжаловала отказ расследовать принудительную дактилоскопию

31 октября 2023, 23:30

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Следствие сочло законным действия пограничников в аэропорту Минеральных Вод, которые заставили правозащитницу Ольгу Бегретову сдать отпечатки пальцев и биологический материал. Правозащитница направила жалобу в Пятигорский гарнизонный военный суд, указав на нарушения закона сотрудниками погранслужбы, и попросила обязать следствие привлечь их к ответственности.

Как писал "Кавказский узел", пограничники в аэропорту Минвод в ноябре 2022 года заставили правозащитницу Ольгу Бегретову сдать отпечатки пальцев и биологический материал, хотя эти процедуры не предусмотрены законом. Следствие не усмотрело нарушений в их действиях. Активистка подала жалобу в Нальчикский военный суд.

7 сентября 55-й военный следственный отдел Следственного комитета России отказал в возбуждении уголовного дела по заявлению бывшей сотрудницы Правозащитного центра "Мемориал"* Ольги Бегретовой. В ответе, поступившем Бегретовой, следствие объяснило, что сотрудница погранконтроля при проверке документов Бегретовой "обнаружила сходство с лицом, указанном в оперативном задании". После этого начальник смены пограничного контроля поручил сотруднику провести "согласованные с инициатором оперативного задания мероприятия: опрос, дактилоскопию с фотографированием, отбор биологического материала и осмотр мобильного телефона". Сотрудник выполнил поручение в рамках закона и в соответствии с внутренними приказами ФСБ России. Следствие пришло к выводу, что сотрудник, который провел дактилоскопию, не нарушал закон и права Бегретовой, сообщил сегодня Центр защиты прав человека "Мемориал".

25 октября 2023 года правозащитница направила жалобу на решение следственного органа в Пятигорский гарнизонный военный суд. Она указала, что считает решение незаконным, и попросила суд обязать следствие устранить нарушения и привлечь к ответственности сотрудников погранслужбы.

В жалобе она указала, что сотрудник погранслужбы обосновал свои действия законом "О ФСБ РФ" и постановлением правительства России. Но в соответствии с российским законодательством, изъятие вещей предусмотрено только в рамках административного или уголовного производства. Изъятие личных вещей, в том числе, телефона, оформляется протоколом, чего в данном случае не сделали.

Бегретова также отметила, что обязательной дактилоскопии по закону "О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации" подлежат граждане России, не способные по состоянию здоровья или возрасту сообщить данные о своей личности; подозреваемые или обвиняемые в совершении преступления; подвергнутые административному аресту; совершившие административное правонарушение, если установить их личность иным способом невозможно. Она отметила, что государственные контрольные органы не имели права проводить дактилоскопию, так как она не давала на это согласие. Также при прохождении государственной границы не предусмотрены принудительное получение биоматериалов и фотографирование.