30 октября 2023, 17:29

Военный из Астраханской области убит на Украине

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Старший сержант Валерий Аристов погиб в военной операции на Украине, сообщил глава Красноярского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 214 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", Булат Джаналиев и Алексей Серов погибли в военной операции на Украине, сообщил 27 октября глава Красноярского района Руслан Бисенов.Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 213 бойцов из Астраханской области.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

35-летний старший сержант спецназа ГРУ Валерий Аристов погиб в военной операции на Украине, сообщил сегодня в своем телеграм-канале глава Красноярского района Руслан Бисенов.

"В 2007 году [Аристов] заключил первый контракт и с тех пор находился на службе в Вооружённых Силах РФ. С февраля 2022-го находился в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в публикации.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 214 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Мэрия Махачкалы сообщила о гибели военного на Украине", "Трое военных из Дагестана погибли на Украине", "Подтверждена гибель на Украине бойца из Дагестана".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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