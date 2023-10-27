27 октября 2023, 15:48

Два военных из Астраханской области убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Булат Джаналиев и Алексей Серов погибли на Украине, сообщил глава Красноярского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 213 военных из Астраханской области.

"Кавказский узел" писал, что Александр Карпов стал 211-м жителем Астраханской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

В Красноярском районе сегодня похоронены двое погибших в военной операции бойцов. В селе Новоурусовка сегодня похоронен Булат Джаналиев, в селе Красный Яр – Алексей Серов, сообщил сегодня глава Красноярского района Руслан Бисенов.

Булат Джаналиев родился и вырос в поселке Дельта Красноярского района. В 2003 году окончил девять классов Тальниковской общеобразовательной школы. После этого прошёл курсы железнодорожника. Работал в ОАО "РЖД" монтёром пути. В октябре 2022 года Булат отправился добровольцем в зону СВО. Служил наводчиком отделения мотострелкового взвода. Ему было 35 лет, говорится в сообщении в Telegram-канале Бисенова.

Алексей Серов родом из Астрахани, получил профессию штукатура-маляра, работал на стройках. В мае 2023 года заключил контракт о прохождении военной службы. Был мотострелком штурмового отряда министерства обороны РФ. Ему было 44 года, сообщил глава района.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 213 военных из Астраханской области. Всего с начала спецоперации власти и силовики к 15.30 мск 27 октября сообщили о гибели на Украине не менее 2790 бойцов с юга России, в том числе 1380 - из СКФО и 1410 - из ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Контрактник из Астраханской области убит в военной операции", "23 военных из Волгоградской области погибли на Украине", "Старший прапорщик из Крымска убит в ходе СВО".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

27 октября 2023, 22:52

  • Предъявлены обвинения арестованным ингушским полицейским

    Арестованным по делу о насилии против задержанного ингушским полицейским предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий и вымогательстве. Следствие предположило, что после отказа задержанного оговорить себя они потребовали его квартиру в Карабулаке.

27 октября 2023, 21:54

27 октября 2023, 21:00

27 октября 2023, 20:16

  • Силовики в Южной Осетии освободили гражданина Грузии

    Гражданин Грузии Иване Илуридзе, задержанный в июне у линии разграничения с Южной Осетией, освобожден, сообщила Служба госбезопасности Грузии. Омбудсмен Грузии назвал приоритетом властей поддержку жителей сел, расположенных у линии разделения с Южной Осетией.

27 октября 2023, 19:29

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи