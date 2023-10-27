Два военных из Астраханской области убиты на Украине

27 октября 2023, 15:48

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Булат Джаналиев и Алексей Серов погибли на Украине, сообщил глава Красноярского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 213 военных из Астраханской области.

"Кавказский узел" писал, что Александр Карпов стал 211-м жителем Астраханской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

В Красноярском районе сегодня похоронены двое погибших в военной операции бойцов. В селе Новоурусовка сегодня похоронен Булат Джаналиев, в селе Красный Яр – Алексей Серов, сообщил сегодня глава Красноярского района Руслан Бисенов.

Булат Джаналиев родился и вырос в поселке Дельта Красноярского района. В 2003 году окончил девять классов Тальниковской общеобразовательной школы. После этого прошёл курсы железнодорожника. Работал в ОАО "РЖД" монтёром пути. В октябре 2022 года Булат отправился добровольцем в зону СВО. Служил наводчиком отделения мотострелкового взвода. Ему было 35 лет, говорится в сообщении в Telegram-канале Бисенова.

Алексей Серов родом из Астрахани, получил профессию штукатура-маляра, работал на стройках. В мае 2023 года заключил контракт о прохождении военной службы. Был мотострелком штурмового отряда министерства обороны РФ. Ему было 44 года, сообщил глава района.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 213 военных из Астраханской области. Всего с начала спецоперации власти и силовики к 15.30 мск 27 октября сообщили о гибели на Украине не менее 2790 бойцов с юга России, в том числе 1380 - из СКФО и 1410 - из ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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