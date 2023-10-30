Военные в Пригородном районе, 1992 год. фото: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82

30 октября 2023, 12:10

Жители Ингушетии и Северной Осетии вспомнили жертв межнационального конфликта

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Акция в память о жертвах осетино-ингушского конфликта 1992 года проходит сегодня на мемориальном кладбище в Назрани. Траурное мероприятие по случаю 31-й годовщины конфликта также проходит во Владикавказе.

Как сообщал "Кавказский узел", в Ингушетии и Северной Осетии 30 октября ежегодно проходят траурные мероприятия в память о жертвах осетино-ингушского конфликта. 6 июня 2022 года жители Ингушетии пожаловались, что власти за 30 лет так и не решили проблемы с жильем для вынужденных переселенцев и последствий осетино-ингушского конфликта 1992 года.

Сегодня в Ингушетии проходят траурные мероприятия в память о жертвах осетино-ингушского конфликта. Глава республики Махмуд-Али Калиматов обратился к ее жителям в связи с 31-й годовщиной трагедии.

"Сотни людей собрались, чтобы вспомнить события трагических дней и почтить память погибших и пропавших без вести. Все они были полны сил и желания жить и созидать. Однако их жизни оборвались по вине отдельных политиков и амбиций националистически настроенных элементов", – привела его слова газета "Ингушетия".

Памятное мероприятие также проходит на территории Мемориального кладбища жертв конфликта в Назрани. В акции приняли участие председатель парламента Ингушетии Магомет Тумгоев, советник главы республики Исса Костоев, руководители министерств и ведомств, депутаты парламента, религиозные деятели, представители общественных организаций, а также родственники погибших и пропавших без вести людей.

На Аллее Славы во Владикавказе также состоялось возложение цветов и венков в память о жертвах конфликта. В церемонии приняли участие глава республики Сергей Меняйло, мэр города Вячеслав Мильдзихов, члены кабинета министров и местные жители. Траурные мероприятия также прошли в селении Камбилеевское, передал сегодня телеграм-канал "Новости Осетии".

Осетино-ингушский конфликт произошел осенью 1992 года на территории Пригородного района Северной Осетии и привел к вооруженным столкновениям. По данным прокуратуры, в результате погибли 583 человека, 939 человек были ранены, еще 261 человек пропал без вести. По разным оценкам, от 30 до 60 тысяч ингушей были вынуждены покинуть территорию исторического проживания в Пригородном районе и Владикавказе, в большинстве своем осев в Ингушетии, говорится в справке "Кавказского узла" "Осетино-ингушский конфликт 1992 года".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Защита назвала прецедентом суд над ингушом Чаниевым в Северной Осетии", "Участники "круглого стола" назвали осетино-ингушский конфликт проблемой всей России", "Активисты почтили память жертв осетино-ингушского конфликта".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

30 октября 2023, 12:31

30 октября 2023, 11:30

  • Делимханов резко отреагировал на слова генерала Соболева о новых чеченских батальонах

    Федеральные власти должны обратить внимание, что в Чечне новые батальоны названы именами шейха Мансура и Байсангура Беноевского, которые воевали против России, считает член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов раскритиковал Соболева за эти слова и заявил, что при встрече объяснит ему, что можно говорить, а что нельзя.

30 октября 2023, 10:43

  • Суд в Элисте отказался рассматривать дело о дискредитации армии

    Горсуд Элисты вернул из-за процессуальных нарушений полицейским дело о дискредитации армии, возбужденное ими в отношении местной жительницы Веры Кичиковой. Протокол на Кичикову был составлен за комментарий в соцсети, пояснил главред газеты "Современная Калмыкия" Валерий Бадмаев.

30 октября 2023, 09:50

  • Меликов заявил о попытках дестабилизировать ситуацию в Дагестане

    За беспорядками в аэропорту Махачкалы стоят люди, которые выступают против социально-экономических преобразований в Дагестане, поскольку они лишают их незаконного заработка, а сами беспорядки курировались из-за рубежа, в том числе через «проукраинские Telegram-каналы», заявил глава республики Сергей Меликов.

30 октября 2023, 09:02

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи