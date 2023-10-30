Жители Ингушетии и Северной Осетии вспомнили жертв межнационального конфликта

30 октября 2023, 12:10

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Акция в память о жертвах осетино-ингушского конфликта 1992 года проходит сегодня на мемориальном кладбище в Назрани. Траурное мероприятие по случаю 31-й годовщины конфликта также проходит во Владикавказе.

Как сообщал "Кавказский узел", в Ингушетии и Северной Осетии 30 октября ежегодно проходят траурные мероприятия в память о жертвах осетино-ингушского конфликта. 6 июня 2022 года жители Ингушетии пожаловались, что власти за 30 лет так и не решили проблемы с жильем для вынужденных переселенцев и последствий осетино-ингушского конфликта 1992 года.

Сегодня в Ингушетии проходят траурные мероприятия в память о жертвах осетино-ингушского конфликта. Глава республики Махмуд-Али Калиматов обратился к ее жителям в связи с 31-й годовщиной трагедии.

"Сотни людей собрались, чтобы вспомнить события трагических дней и почтить память погибших и пропавших без вести. Все они были полны сил и желания жить и созидать. Однако их жизни оборвались по вине отдельных политиков и амбиций националистически настроенных элементов", – привела его слова газета "Ингушетия".

Памятное мероприятие также проходит на территории Мемориального кладбища жертв конфликта в Назрани. В акции приняли участие председатель парламента Ингушетии Магомет Тумгоев, советник главы республики Исса Костоев, руководители министерств и ведомств, депутаты парламента, религиозные деятели, представители общественных организаций, а также родственники погибших и пропавших без вести людей.

На Аллее Славы во Владикавказе также состоялось возложение цветов и венков в память о жертвах конфликта. В церемонии приняли участие глава республики Сергей Меняйло, мэр города Вячеслав Мильдзихов, члены кабинета министров и местные жители. Траурные мероприятия также прошли в селении Камбилеевское, передал сегодня телеграм-канал "Новости Осетии".

Осетино-ингушский конфликт произошел осенью 1992 года на территории Пригородного района Северной Осетии и привел к вооруженным столкновениям. По данным прокуратуры, в результате погибли 583 человека, 939 человек были ранены, еще 261 человек пропал без вести. По разным оценкам, от 30 до 60 тысяч ингушей были вынуждены покинуть территорию исторического проживания в Пригородном районе и Владикавказе, в большинстве своем осев в Ингушетии, говорится в справке "Кавказского узла" "Осетино-ингушский конфликт 1992 года".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.