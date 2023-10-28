Дошло до суда дело жителя Баксана о дискредитации военных

28 октября 2023, 14:00

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Суд в Баксане принял в производство уголовное дело местного жителя Хусена Гукова, обвиненного в дискредитации армии.

Как писал "Кавказский узел", 7 августа силовики провели обыск у 58-летнего жителя Баксана. У него изъяли телефон, с которого, как считает следствие, он размещал на своей закрытой странице в соцсети дискредитирующие публикации о российской армии. Дело было возбуждено по части 1 статьи 280.3 УК РФ, предусматривающей от штрафа в 100 тысяч рублей до пяти лет лишения свободы.

В Баксанский райсуд поступило дело местного жителя Хусена Гукова, обвиненного в дискредитации армии по части 1 статьи 280.3 УК РФ, сообщил вечером 27 октября правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Хусен Гуков – именно тот 58-летний житель Баксана, в доме которого 7 августа прошли обыски. Он находится под подпиской о невыезде, говорится в публикации на сайте проекта.

Дело Хусена Гукова поступило в суд 9 октября, а 19 октября была назначена дата судебного заседания. Первое заседание по делу запланировано на 10 мск 2 ноября, говорится в карточке дела на сайте суда.

Напомним, в январе Хусен Гуков был обвинен по административной статье о дискредитации военных.

4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей административной статье (20.3.3 КоАП РФ). Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

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