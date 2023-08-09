Житель Баксана обвинен по уголовной статье о дискредитации военных

09 августа 2023, 02:49

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Обыск провели силовики в доме 58-летнего жителя Баксана, обвиняемого по уголовному делу о дискредитации армии. У него изъяли телефон, с которого, по версии следствия, он писал в соцсети дискредитирующие публикации.

58-летний житель Баксана обвинен в дискредитации российской армии, против него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 280.3 УК РФ за публикации в социальной сети.

Силовики 7 августа провели обыск у жителя Баксана. У него изъяли телефон, с которого, как утверждает следствие, он сидел на своей закрытой странице в соцсети и писал дискредитирующие публикации о российской армии. С мужчины взята подписка о невыезде, пишет 8 августа "ОВД-Инфо"*.

Ранее "Кавказский узел" писал, что житель Баксанского района Хусен Гуков был обвинен по административной статье о дискредитации военных.

26 июля стало известно, что 32-летний житель Кабардино-Балкарии обвинен по уголовной статье о дискредитации российской армии за публикацию в соцсети.

Напомним, что статья 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности), по которой ранее был оштрафован Козлов, предусматривает для жителей штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей. За повторное нарушение в течение года (соответствующее составу любой из частей статьи 20.3.3 КоАП) для граждан следует ответственность по части 1 статьи 280.3 УК РФ, которая предусматривает до трех лет лишения свободы.

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