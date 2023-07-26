Житель Кабардино-Балкарии обвинен по уголовной статье о дискредитации армии

26 июля 2023, 03:17

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Публикация в социальной сети стала поводом для возбуждения уголовного дела о дискредитации российской армии против жителя Кабардино-Балкарии, сообщило МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

"Кавказский узел" писал, что ответственность за дискредитацию вооруженных сил России была введена 4 марта 2022 года, после чего жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по этой статье. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Главное управление МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу в телеграм-канале об уголовном деле, возбужденном против 32-летнего жителя Кабардино-Балкарии по части 1 статьи 280.3 УК РФ 1 .

По данным ведомства, мужчина ранее был привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, "однако в мае 2023 года повторно распространил в одной из социальных сетей информационные материалы, содержащие высказывания, направленные на дискредитацию ВС России".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 16 июля против 36-летнего жителя Кабардино-Балкарии Батыра Жабоева было возбуждено уголовное дело по статье о дискредитации армии. Поводом для возбуждения дела стала повторная публикация, признанная дискредитирующей.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.