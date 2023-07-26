26 июля 2023, 03:17

Житель Кабардино-Балкарии обвинен по уголовной статье о дискредитации армии

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Публикация в социальной сети стала поводом для возбуждения уголовного дела о дискредитации российской армии против жителя Кабардино-Балкарии, сообщило МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

"Кавказский узел" писал, что ответственность за дискредитацию вооруженных сил России была введена 4 марта 2022 года, после чего жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по этой статье. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Главное управление МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу в телеграм-канале об уголовном деле, возбужденном против 32-летнего жителя Кабардино-Балкарии по части 1 статьи 280.3 УК РФ .

По данным ведомства, мужчина ранее был привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, "однако в мае 2023 года повторно распространил в одной из социальных сетей информационные материалы, содержащие высказывания, направленные на дискредитацию ВС России".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 16 июля против 36-летнего жителя Кабардино-Балкарии Батыра Жабоева было возбуждено уголовное дело по статье о дискредитации армии. Поводом для возбуждения дела стала повторная публикация, признанная дискредитирующей.

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Примечание:

"Суд вернул в полицию дело жителя Кабардино-Балкарии о дискредитации армии", "Житель Эльбрусского района заподозрен в дискредитации военных", "Суд оставил в силе решение об аресте Павла Улибегова".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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