28 октября 2023, 00:49

Военный из Иловлинского района погиб в ходе спецоперации

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В ходе спецоперации на Украине погиб военнослужащий Вадим Сазонов, сообщил глава Иловлинского района Волгоградской области. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 576 военных из Волгоградской области.

"Кавказский узел" писал, что 27 октября стало известно о гибели на Украине 23 военных из Волгоградской области

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

Глава Иловлинского района Волгоградской области Иван Гель сообщил в своем телеграм-канале 27 октября о гибели в ходе спецоперации местного жителя Вадима Сазонова.

В сообщении отмечается, что Сазонов погиб во время выполнения боевых задач, награжден орденом мужества. Подробности его гибели и жизни глава района не привел.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 576 жителей Волгоградской области области. Всего с начала спецоперации власти и силовики к 15.00 мск 20 октября сообщили о гибели на Украине не менее 2791 бойцов с юга России, в том числе 1380 - из СКФО и 1411 - из ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Мобилизованный из Астраханской области убит на Украине", "Старший сержант со Ставрополья погиб на Украине","Танкист из Астрахани убит в ходе СВО".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

28 октября 2023, 01:48

27 октября 2023, 23:50

  • Правозащитники в Грузии оспорили право полиции стрелять резиновыми пулями

    Применение резиновых пуль при разгоне акций протеста противоречит принципам Верховного комиссара ООН по правам человека, заявила "Ассоциация молодых юристов". Правозащитники попросили Конституционный суд оценить правомерность закона "О полиции" и приказа главы МВД, разрешающих применение такого оружия.

27 октября 2023, 22:52

  • Предъявлены обвинения арестованным ингушским полицейским

    Арестованным по делу о насилии против задержанного ингушским полицейским предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий и вымогательстве. Следствие предположило, что после отказа задержанного оговорить себя они потребовали его квартиру в Карабулаке.

27 октября 2023, 21:54

27 октября 2023, 21:00

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи