Военный из Иловлинского района погиб в ходе спецоперации

28 октября 2023, 00:49

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В ходе спецоперации на Украине погиб военнослужащий Вадим Сазонов, сообщил глава Иловлинского района Волгоградской области. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 576 военных из Волгоградской области.

"Кавказский узел" писал, что 27 октября стало известно о гибели на Украине 23 военных из Волгоградской области

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

Глава Иловлинского района Волгоградской области Иван Гель сообщил в своем телеграм-канале 27 октября о гибели в ходе спецоперации местного жителя Вадима Сазонова.

В сообщении отмечается, что Сазонов погиб во время выполнения боевых задач, награжден орденом мужества. Подробности его гибели и жизни глава района не привел.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 576 жителей Волгоградской области области. Всего с начала спецоперации власти и силовики к 15.00 мск 20 октября сообщили о гибели на Украине не менее 2791 бойцов с юга России, в том числе 1380 - из СКФО и 1411 - из ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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