27 октября 2023, 22:52

Предъявлены обвинения арестованным ингушским полицейским

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Арестованным по делу о насилии против задержанного ингушским полицейским предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий и вымогательстве. Следствие предположило, что после отказа задержанного оговорить себя они потребовали его квартиру в Карабулаке.

Как писал "Кавказский узел", 20 октября следователи сообщили о задержании четырех полицейских, подозреваемых по уголовному делу о превышении полномочий с применением насилия, 22 октября они были арестованы.

По версии следствия, 5 октября четыре сотрудника отдела МВД "Малгобекский" необоснованно задержали и доставили в отдел полиции 31-летнего местного жителя. Затем, согласно материалам дела, они применили к нему насилие, требуя, чтобы он признался в причастности к незаконному обороту наркотиков. Также следователи считают, что полицейские вымогали у задержанного деньги.

Уголовное дело против четверых сотрудников полиции  них расследуется по статьям о превышении должностных полномочий с применением насилия группой лиц по предварительному сговору из корыстной или иной личной заинтересованности (часть 3 статьи 286 УК РФ) и вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере (Часть 3 статьи 163 УК РФ), сообщило сегодня управление следкома России по Ингушетии в своем  Telegram-канале.

Следствие сообщило, что сотрудники отдела   МВД  «Малгобекский», применяя насилие, требовали от "неправомерно задержанного" местного жителя  признаться в обороте наркотиков.  "После отказа мужчины признать свою вину обвиняемые, продолжая угрожать, потребовали передать им на безвозмездной основе право собственности на принадлежащую потерпевшему квартиру, расположенную в городе Карабулаке, под видом ее продажи подконтрольному им лицу", - говорится  в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В Ингушетии нередки случаи использования силовиками запрещенных методов дознания, однако к ответственности привлекаются единицы. При этом в целом по стране по статье о превышении должностных полномочий с применением пыток с момента ее внесения в Уголовный кодекс не вынесено ни одного приговора, отметили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России. 

Примечание:

"Близкие Магомеда Долиева потребовали вернуть Тимура Хамхоева в колонию", "Родные Магомеда Долиева пожаловались на волокиту с исками о компенсациях", "ЕСПЧ назначил компенсации за пытки уроженцам юга России".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

27 октября 2023, 21:54

27 октября 2023, 21:00

27 октября 2023, 20:16

  • Силовики в Южной Осетии освободили гражданина Грузии

    Гражданин Грузии Иване Илуридзе, задержанный в июне у линии разграничения с Южной Осетией, освобожден, сообщила Служба госбезопасности Грузии. Омбудсмен Грузии назвал приоритетом властей поддержку жителей сел, расположенных у линии разделения с Южной Осетией.

27 октября 2023, 19:29

27 октября 2023, 18:46

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи