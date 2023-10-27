Предъявлены обвинения арестованным ингушским полицейским

27 октября 2023, 22:52

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Арестованным по делу о насилии против задержанного ингушским полицейским предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий и вымогательстве. Следствие предположило, что после отказа задержанного оговорить себя они потребовали его квартиру в Карабулаке.

Как писал "Кавказский узел", 20 октября следователи сообщили о задержании четырех полицейских, подозреваемых по уголовному делу о превышении полномочий с применением насилия, 22 октября они были арестованы.

По версии следствия, 5 октября четыре сотрудника отдела МВД "Малгобекский" необоснованно задержали и доставили в отдел полиции 31-летнего местного жителя. Затем, согласно материалам дела, они применили к нему насилие, требуя, чтобы он признался в причастности к незаконному обороту наркотиков. Также следователи считают, что полицейские вымогали у задержанного деньги.

Уголовное дело против четверых сотрудников полиции них расследуется по статьям о превышении должностных полномочий с применением насилия группой лиц по предварительному сговору из корыстной или иной личной заинтересованности (часть 3 статьи 286 УК РФ) и вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере (Часть 3 статьи 163 УК РФ), сообщило сегодня управление следкома России по Ингушетии в своем Telegram-канале.

Следствие сообщило, что сотрудники отдела МВД «Малгобекский», применяя насилие, требовали от "неправомерно задержанного" местного жителя признаться в обороте наркотиков. "После отказа мужчины признать свою вину обвиняемые, продолжая угрожать, потребовали передать им на безвозмездной основе право собственности на принадлежащую потерпевшему квартиру, расположенную в городе Карабулаке, под видом ее продажи подконтрольному им лицу", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В Ингушетии нередки случаи использования силовиками запрещенных методов дознания, однако к ответственности привлекаются единицы. При этом в целом по стране по статье о превышении должностных полномочий с применением пыток с момента ее внесения в Уголовный кодекс не вынесено ни одного приговора, отметили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

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