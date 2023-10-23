Сергей Такоев приговорен к восьми годам колонии

23 октября 2023, 16:25

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Суд в Москве приговорил бывшего премьер-министра Северной Осетии Сергея Такоева к восьми годам колонии, признав его виновным по делу о растрате 180 миллионов рублей при покупке имущества завода. Шесть других обвиняемых приговорены к лишению свободы на сроки от шести до восьми лет.

Как писал "Кавказский узел", 26 декабря прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу бывшего премьер-министра Северной Осетии Сергея Такоева, бывшего министра туризма республики Алана Диамбекова, гендиректора "Осетинского завода автомобильного и тракторного электрооборудования" Аиды Габараевой и еще четырех человек, обвиняемых в растрате. Дело было направлено в суд.

Такоев, Диамбеков и Габараева были обвинены в растрате 180 миллионов рублей при покупке республикой у завода объектов недвижимости по завышенной стоимости. В числе обвиняемых также бывший министр госимущества Казбек Фидаров, бывший министр экономического развития Мадина Икаева, контрактный управляющий Мингосимущества республики Заурбек Цогоев и сотрудник ОАО «Осетинский завод автомобильного и тракторного электрооборудования» Олег Габуев. Часть 4 статьи 160 УК РФ, по которой расследовалось дело, предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Лефортовский суд Москвы сегодня приговорил Сергея Такоева и Алана Диамбекова к восьми годам колонии. "Суд постановил признать Диамбекова виновным по части 4 статьи 160 УК РФ и назначить ему наказание в виде восьми лет колонии общего режима, Такоева признать виновным по части 4 статьи 160 УК РФ и назначить ему наказание в виде восьми лет колонии общего режима", - цитирует решение судьи ТАСС.

Обоим суд назначил также штраф в 800 тысяч рублей. Аиду Габараеву и Мадину Икаеву суд приговорил к шести годам колонии общего режима и штрафу в 400 тысяч и 500 тысяч рублей соответственно.

Заместителя Габараевой Олега Габуева суд приговорил к 6,5 года колонии общего режима. Казбек Фидаров и Заурбек Цогоев приговорены к 6,5 года колонии общего режима и штрафам в 500 тысяч рублей.

Иск Минимущества Северной Осетии удовлетворен полностью, суд обязал всех осужденных выплатить солидарно 180 миллионов рублей, пишет агентство.

Напомним, по версии следстия, с 2012 года по 2014 год руководители министерств Диамбеков, Икаева и Фидаров "с ведома и согласия" Сергея Такоева и при участии Заурбека Цогоева, а также Аиды Габараевой и Олега Габуева "обеспечили заключение государственного контракта о приобретении имущества завода автомобильного и тракторного электрооборудования по завышенной цене на сумму 180 млн рублей". После этого, в мае 2014 года, Фидаров перечислил деньги на счет этой организации.

Сергей Такоев ушел с поста премьер-министра Северной Осетии 10 июня 2015 года. Свое решение он связал с отставкой главы республики Таймураза Мамсурова, который за несколько дней до этого был освобожден от должности в связи с истечением срока полномочий. Вслед за Такоевым ушел в отставку весь кабинет министров республики, в том числе министр Алан Диамбеков.

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