Свидетельница Иеговы* из Карачаево-Черкесии признана политзаключенной

23 октября 2023, 11:31

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Правозащитный проект "Поддержка политзеков. Мемориал" признал политзаключенной Свидетельницу Иеговы* Римму Попову из Черкесска, арестованную по обвинению в экстремизме.

Как информировал "Кавказский узел", 12 октября силовики сообщили о задержании 55-летней Свидетельницы Иеговы* из Черкесска в рамках уголовного дела об участии в деятельности и вербовке в религиозную организацию. Она была помещена под домашний арест.

Свидетельница Иеговы* из Карачаево-Черкесии Римма Попова признана политической заключенной, передал 21 октября в своем телеграм-канале правозащитный проект "Поддержка политзеков. Мемориал".

Напомним, по версии следствия, Попова беседовала с другими людьми, пытаясь их убедить в необходимости принятия религии Свидетелей Иеговы*, а также пропагандируя ее превосходство над остальными. Также следствие считает, что Попова организовывала собрания и богослужения, на которых в том числе проводила занятия по изучению незаконной религиозной деятельности и литературы. Согласно материалам дела, жительнице Черкесска удалось склонить к участию в запрещенной организации знакомую.

"Кавказский узел" также писал, что 29 августа стало известно, что суд в Карачаево-Черкесии признал Свидетеля Иеговы* Ирину Перефильеву виновной в экстремизме и приговорил к условному сроку.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?". Новости о преследовании Свидетелей Иеговы в России "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы".

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.