Верующая из Карачаево-Черкесии получила условный срок

29 августа 2023, 21:53

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Суд в Карачаево-Черкесии признал Свидетеля Иеговы* Ирину Перефильеву виновной в экстремизме и приговорил к условному сроку. В последнем слове она отказалась признать вину.

Как писал "Кавказский узел", Урупский районный суд Карачаево-Черкесии рассматривает дело Свидетеля Иеговы* Ирины Перефильевой, которая обвиняется в экстремизме. Перефильева заявила в суде, что верующие молились и обсуждали вероучение, а обвинение не привело ни одного факта, подтверждающего обоснованность уголовного преследования. Свидетель обвинения заявила в суде, что никогда не слышала от Перефильевой призывов к экстремизму. Прокурор запросил для Перефильевой четыре года условно.

В январе 2021 года в поселке Медногорский сотрудники ФСБ провели обследования в квартирах местных верующих, включая Ирину Перефильеву. В ноябре 2021 года Следственный комитет возбудил в отношении нее уголовное дело за вовлечение в деятельность экстремистской организации. На следующий день в ее квартире провели обыск. В том же месяце Перефильеву обвинили еще и в участии в деятельности экстремистской организации. По версии следствия, она организовала богослужения верующих, а также изучала вместе с ними религиозные книги. В ноябре 2022 года дело поступило в суд, сообщается на сайте, информирующем о преследовании Свидетелей Иеговы* в России.

Урупский районный суд Карачаево-Черкесии признал 58-летнюю Ирину Перефильеву виновной в склонении к участии в деятельности экстремистской организации и участии в деятельности экстремисткой организации, сообщил в таковой, и приговорил её к 4,5 года условно с испытательным сроком 2,5 года, сообщил сегодня независимый правозащитный проект "Поддержка политзеков. Мемориал".

В последнем слове Перефильева отказалась признать вину. "Мои религиозные убеждения не имеют ничего общего с экстремизмом. Моя совесть чиста перед законом, обществом и государством, потому что я не совершала преступления, в котором меня обвиняют", — приводятся ее слова в публикации в Telegram-канале проекта.

Как следует из карточки дела на сайте суда, 28 августа обвинительный приговор вынесен также Светлане Гергоковой, которая проходила с Перефильевой по одному делу. Решение суда на 21.30 мск 29 августа сайте не опубликовано.

"Кавказский узел" также писал, что суд в Черкесске в декабре 2021 года признал Елену Менчикову, которая исповедует религию Свидетелей Иеговы*, участницей запрещенной в России судом организации и назначил ей пять лет условного лишения свободы, не согласившись с доводами прокурора о необходимости отправить верующую на пять лет в колонию. Кассационный суд в Пятигорске отменил приговор Менчиковой и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

6 декабря 2021 года Черкесский городской суд назначил шесть лет условного лишения свободы находившемуся почти два года под уголовным преследованием Свидетелю Иеговы* Альберту Батчаеву, хотя прокурор просил для него шесть лет колонии.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?". Последствия запрета в России организаций Свидетелей Иеговы* "Кавказский узел" освещает на странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.