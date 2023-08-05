Ирина Перефильева. Скриншот со страницы сайта, где собрана информация об уголовных делах в отношении российских Свидетелей Иеговы*.

05 августа 2023, 23:21

Прокурор запросил условный срок для верующей из Карачаево-Черкесии

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Обвинение попросило приговорить к четырем годам условно Свидетеля Иеговы* из поселка Медногорского Ирину Перефильеву. Свидетель обвинения заявила в суде, что никогда не слышала от Перефильевой призывов к экстремизму.

Как писал "Кавказский узел", Урупский районный суд Карачаево-Черкесии рассматривает дело Свидетелей Иеговы* Ирины Перефильевой и Светланы Гергоковой, которые обвиняются по экстремистским статьям. Перефильева заявила в суде, что верующие молились и обсуждали вероучение, а обвинение не привело ни одного факта, подтверждающего обоснованность уголовного преследования.

В январе 2021 года в поселке Медногорский сотрудники ФСБ провели обследования в квартирах местных верующих, включая Ирину Перефильеву. В ноябре 2021 года Следственный комитет возбудил в отношении нее уголовное дело за вовлечение в деятельность экстремистской организации. На следующий день в ее квартире провели обыск. В том же месяце Перефильеву обвинили еще и в участии в деятельности экстремистской организации. По версии следствия, она организовала богослужения верующих, а также изучала вместе с ними религиозные книги. В ноябре 2022 года дело поступило в суд, сообщил портал, информирующий о преследовании Свидетелей Иеговы* в России.

Обвинитель попросил приговорить Ирину Перефильеву к четырем годам условного лишения свободы. Он заявил, на заседании суда, что такое наказание предлагается с учетом отсутствия отягчающих обстоятельств, сообщил правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

На заседании суда 19 июля свидетель обвинения, чьи показания стали основой для преследования Перефильевой, заявила, что призывов к какой-либо противоправной деятельности, в частности высказываний против власти, от верующей она не слышала, сообщил портал, информирующий о преследовании Свидетелей Иеговы* в России.

Обвинитель выступил 31 июля, а на заседании, которое намечено на 18 августа, ожидается выступление подсудимых с последним словом и оглашение приговора, указано в публикации.

На портале не содержится карточки Светланы Гергоковой.

Как следует из карточки дела на сайте Урупского районного суда, дело в отношении Перефильевой и Гергоковой поступило в суд 9 ноября 2022 года, 6 декабря началось его рассмотрение. Состоялось 20 заседаний суда, очередное намечено на 18 августа, указано в карточке дела на сайте Урупского районного суда. 

"Кавказский узел" также писал, что суд в Черкесске в декабре 2021 года признал Елену Менчикову, которая исповедует религию Свидетелей Иеговы*, участницей запрещенной в России судом организации и назначил ей пять лет условного лишения свободы, не согласившись с доводами прокурора о необходимости отправить верующую на пять лет в колонию. Кассационный суд в Пятигорске отменил приговор Менчиковой и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

6 декабря 2021 года, Черкесский городской суд назначил шесть лет условного лишения свободы находившемуся почти два года под уголовным преследованием Свидетелю Иеговы* Альберту Батчаеву, хотя прокурор просил для него шесть лет колонии.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?". Последствия запрета в России организаций Свидетелей Иеговы* "Кавказский узел" освещает на странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** внесен в реестр иноагентов.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Обыски прошли в квартире Свидетеля Иеговы* в Ставрополе", "Родственник кубанского Свидетеля Иеговы* в суде оспорил версию следствия", "Утвержден приговор шестерым гуковским Свидетелям Иеговы*".

Автор: "Кавказский узел"

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