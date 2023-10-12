Уголовное дело. Фото Валентины Мищенко, Югополис

12 октября 2023, 19:22

Свидетель Иеговы* из Карачаево-Черкесии помещена под домашний арест

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жительница Черкесска заподозрена в участии и вербовке в запрещенную религиозную организацию, она помещена под домашний арест, отчиталось сегодня следствие.

55-летняя жительница Черкесска задержана в рамках уголовного дела об участии и вербовке в деятельность религиозной организации, сообщило сегодня следствие (части 1.1 и  2 статьи 282.2 УК РФ), сообщило сегодня управление Следкома России по Карачаево-Черкесии.

По версии следствия, она беседовала с другими людьми, "убеждая граждан в необходимости принятия религии Свидетелей Иеговы*, пропагандируя ее превосходство над остальными, организовывала собрания и богослужения, на которых вела проповеди и занятия по изучению основ незаконной религиозной деятельности и литературы". В результате преступных действий женщине удалось склонить к участию в запрещенной организации свою знакомую. Подозреваемая задержана, ей предъявлено обвинение, по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста,  говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. 

"Кавказский узел" также писал, что суд в Карачаево-Черкесии признал Свидетеля Иеговы* Ирину Перефильеву виновной в экстремизме и приговорил к условному сроку. В последнем слове она отказалась признать вину.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?". Новости о преследовании Свидетелей Иеговы в России "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы".

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Кубанскому свидетелю Иеговы* ужесточили условия содержания", "Свидетель Иеговы* Василий Мелешко помещен в изолятор колонии", "Близкие сочинского Свидетеля Иеговы* раскритиковали приговор суда".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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