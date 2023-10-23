Контрактник из Адыгеи осужден за уклонение от службы

23 октября 2023, 09:44

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Суд в Майкопе приговорил к шести годам заключения военнослужащего-контрактника Эдалета Амрахова, признав его виновным в уклонении от службы. Апелляционная инстанция оставила приговор без изменений.

По версии следствия, военнослужащий-контрактник Эдалет Амрахов с перерывами около двух с половиной месяцев отсутствовал в воинской части. При этом он каждый раз сам возвращался в часть, а отсутствие на службе объяснял тем, что ему нужно было съездить в Дагестан по семейным обстоятельствам.

Майкопский гарнизонный военный суд признал Амрахова виновным в уклонений от воинской службы и приговорил его к шести годам лишения свободы в колонии общего режима, передали 22 октября "Кавказ. Реалии"*.

Адвокат Амрахова обжаловал приговор в Южном окружном военном суде. Он просил суд смягчить наказание его подзащитному, поскольку тот выполнял "специальные задачи военной службы", имеет ребенка, а также из-за того, что командир не предпринял мер к розыску контрактника. Южный окружной военный суд оставил решение суда предыдущей инстанции без изменений.

Комментариев от Эдалета Амрахова или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что ранее военнослужащий из Адыгеи Максим Цуркан был приговорен к пяти годам и пяти месяцам лишения свободы за уклонение от службы. Апелляционная инстанция сократила ему наказание на месяц.

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