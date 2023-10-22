Сочинские садоводы объединились для защиты своих прав

22 октября 2023, 06:46

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Землевладельцы, у которых по иску Генпрокуратуры были изъяты участки в Сочи, объединились в ассоциацию для защиты своих прав. На собрании они приняли решение обратиться в Госдуму. Члены другой ассоциации "Союз садоводов" подготовили обращение к властям, в котором указали, что решения об изъятии земли были приняты с нарушением закона.

Как писал "Кавказский узел", 15 октября 2022 года Генпрокуратура подала иск к сочинским предпринимателям и землевладельцам об изъятии участков из-за нецелевого использования. Суд удовлетворил иски Генпрокуратуры, лишив участков, в том числе 74 ответчиков из числа крупных хозяйств. Предприниматели обратились к президенту Владимиру Путину по поводу ситуации с изъятием земель, отметив, что из-за этого под угрозой исчезновения оказалась вся чайная отрасль Краснодарского края. 26 ноября в Госдуме состоялся круглый стол, на котором обсуждалось изъятие земель, была принята резолюция о необходимости внести изменения в законодательство о недопустимости изъятия участков у добросовестных предпринимателей. Представитель Генпрокуратуры России пообещал, что с добросовестными фермерами Адлерского и Хостинского районов Сочи, чьи земли должны быть изъяты, будут заключены договоры, после чего они смогут продолжить работу.

21 октября состоялось собрание членов созданной в Сочи новой общественной организации «Ассоциация по защите прав и интересов садоводов и землепользователей города курорта Сочи «Землепользователь»». На собрание было принято решение проанализировать происходящее с сочинской землей, изымаемой у собственников, и направить данные выводы в Госдуму в профильные комитеты по земле.

"Наша организация - одна из последних зарегистрированная в Сочи 12 сентября этого года. До нашей ассоциации после подачи прокуратурой исков об отъеме частной собственности граждан были созданы ряд общественных организаций сочинских садоводов. Некоторые из них уже закрылись и ликвидированы, так как не смогли соответствовать запросам садоводов. Другие, как, к примеру, сочинское представительство регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз садоводов» продолжает активно действовать, и мы плотно сотрудничаем с ними", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" председатель ассоциации Али Сайдашев.

По его словам, одна организация вряд ли способна решить проблемы всех землепользователей. "В каждом районе свои СНТ, которые создавались еще при советской власти. Сегодня в Сочи насчитывается порядка 600 СНТ. Я не могу сказать за всех, что они законно созданы и все владельцы участков их законно получили, но у нас есть люди, которые владеют этими участками уже по 40-50 лет! В 70-90-х годах прошлого столетия власти сами выделяли землю под СНТ в пожизненно наследуемое владение, чтобы на этих землях люди могли сами выращивать фрукты-овощи и обеспечивать себя продукцией. А сейчас выясняется, что более 11 000 участков - и их число растет, как вновь выявленные, - оказались незаконно розданными сочинскими властями, не имеющими на это полномочий. Но тогда возникает вопрос, при чем тут землепользователи. Почему не наказывают тех, кто незаконно эти участки выдавал, регистрировал на них права и выдавал людям документы?", - сообщил Сайдашев.

По его словам, в Хостинском районном суде "поданы еще 83 новых иска прокуратурой по изъятию вновь выявленных участков, на которые наложены аресты". "Цель нашей новой ассоциации - помогать землепользователям, у которых есть все законные права отстаивать свои права на свои участки. У нас в ассоциации есть талантливый юрист и один из семи учредителей нашей организации Валерий Кальнов. К нам обратились уже ряд садоводов за юридической помощью, он помогает этим людям отстаивать свои права. Практически все ситуации типичны. Люди либо владеют изначально участками в СНТ, либо приобрели их у первых или вторых собственников, которые получили иски об их изъятии, со ссылкой на то, что согласно заключению сотрудника нацпарка <...>, эти участки находятся на территории нацпарка и, следовательно, принадлежат РФ. Наш юрист Валерий Кальнов ставит вопросы в судах перед прокурорами, подавшими иски, о том, что гражданский иск можно подать только в том случае, если вина человека, получившего или купившего этот участок, доказана в уголовном порядке. Однако, как нам известно, уголовное дело о якобы краже более 11 000 возбуждено в отношении неустановленного лица или лиц. То есть получается, что приговора по уголовному делу нет, а люди, которые ни в чем не виноваты, караются по полной путем отъема у них единственного участка полученного законным путем", - отметил Сайдашев.

По его словам, ассоциация обратилась "уже во все инстанции, какие только можно, чтобы нас услышали и прекратили отбирать земли, но пока все продолжается уже второй год".

Соучредитель ассоциации Антонина Звальнюк рассказала, что ее 66-летний супруг, с которым вместе она боролась за свой участок в СНТ «Ударник», преждевременно умер. «Супруг очень нервничал, переживал, близко к сердцу принимал эту несправедливость. Его сердце просто не выдержало. Его не стало месяц назад. Нам ничего не удалось добиться. Я вступила в ассоциацию, потому что считаю, что в одиночку бороться просто нет смысла. Нас никто не слышит. Но сейчас мы пишем коллективные заявления и подписываем их от имени нашей ассоциации", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Еще одна из соучредителей новой ассоциации Аксана Федорова также рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что ничего не может добиться в одиночку и поэтому стала соучредителем.

На собрании, которое прошло 21 октября, собравшиеся решили направить обращение в Госдуму, в комитет по землепользованию. Ранее было подано обращение к депутату госдумы Дмитрию Гусеву, который на своей странице в Telegram 16 октября рассказал о встрече с сочинским садоводами, учредившими новую ассоциацию.

«Защитим сочинских садоводов. Ассоциация по защите прав и интересов садоводов и землепользователей города-курорта Сочи «Землепользователь» бьет тревогу. Часть граждан хотят незаконно лишить владений. Только в Хостинском районном суде города Сочи, начиная с мая 2023 года, возбуждено 83 судебных дела о лишении права собственности на земельные участки граждан, которые находятся вблизи территории «Сочинского Национального Парка». Настоящий беспредел. Встретился с собственниками. Прозвучала необходимость проверки заключения специалиста о пересечении земельных участков с землями федеральной собственности. При этом жителям Сочи известно, что указанное заключение формировалось камерально, то есть без выхода специалиста на место. При погрешности измерений до 30 метров возможны неточности, требующие корректировок. Заключение могло быть ошибочно использовано при составлении исковых заявлений. Обратимся в Генеральную прокуратуру с требованием проверить законность включения в исковые заявления указанного выше «Заявления специалиста». Пришли к мнению о том, что необходимо комплексно проанализировать возможные нарушения земельных правоотношений в Сочи. А также провести круглый стол с участием депутатов всех уровней и профильных ведомств, заинтересованных в разрешении возникшей ситуации. Не дадим происходить этому беспределу», - написал депутат 16 октября.

Заместитель лидера сочинского представительства регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз садоводов» Евгений Закарян рассказал, что проблемы с отъемом участков есть в каждом СНТ. Организация существует второй год. За это время были организованы поездки в Москву, встречи с депутатами и представителями прокуратуры, однако пока безрезультатно.

Евгений Закарян подтвердил что "Союз садоводов" находится в тесном контакте с вновь созданной ассоциацией, взаимодействие сводится к взаимному обсуждению общих проблем и путей их решения. «К примеру, активисты нашей организации подготовили для профильных комитетов Госдумы, а также прокуратуры анализ ситуации, показывающий абсурдность исков и незаконность отъема собственности без установления виновных по возбужденному УД», - пояснил он, показав копию аналитического проекта для чиновников, от которых зависит решение проблемы с участками.

В нем, в частности, говорится о том, что группа юристов общественной организации провела проверку юридических оснований использования прокуратурой г. Сочи заключения специалиста ФГБУ «Сочинский национальный парк» Самсонова С.Д. о пересечении (наложении) земельного участка гражданина с землями Сочинского национального парка по материалам лесоустройства 1997 года от сентября 2021 года.

"Согласно информации из открытых источников, в отношении граждан Российской Федерации - собственников земельных участков в городе Сочи - за период 2021-2023 годы в районных судах Сочи возбуждено более 1000 гражданских дел по искам прокуратуры о признании права собственности на землю граждан отсутствующим. Судами вынесено около 1000 однотипных решений о лишении права собственности на участки. С 10.05.2023 г. только в Хостинском районном суде города Сочи принято к производству 83 гражданских дела. Всего арестовано с целью изъятия более 11 000 земельных участков граждан. В иске прокурор города Сочи, к примеру указывает, что согласно заключению специалиста ФГБУ «Сочинский национальный парк» Самсонова С.Д. от 14.09.2021 г. земельные участки, на которые поданы иски, частично расположены в границах земель Кудепстинского участкового лесничества Сочинского национального парка, территория которого определена планом лесонасаждений 1997 года. План лесонасаждений 1997 прокуратурой по запросу суда не предоставлен. При этом, согласно данных ЕГРН, Кудепстинское участковое лесничество стоит на кадастровом учете под номером 23:49:0000000:17 на основании постановления правительства РФ от 25 июня 2013 номер 534 «О расширении территории Сочинского национального парка» и не пересекается с названными участками, а расположено в нескольких метрах от него", - говорится в заявлении.

По данным юристов, "предоставление прокуратурой в обоснование своей позиции заключения Самсонова С.Д. о частичном вхождении участка в состав лесничества подтверждает наличие межевого спора, который разрешается в ином порядке и с обязательным проведением судебной землеустроительной экспертизы". "Кроме того, Верховный суд РФ указал, что наличие межевого спора (спор о границах) является основанием для отказа в удовлетворении требований о признании права отсутствующим <...>. То есть в основу иска прокуратурой положены взаимоисключающие факты, что может быть основанием для использования иска как инструмента давления на ответчика - более слабую сторону в споре", - пишут он.

Отмечается, что эксперт не является инженером-землеустроителем, не имеет статуса кадастрового инженера и эксперта. "Заключение изложено на 3 листах, не имеет описания использованной им методики проведения исследований, что исключает достоверность выводов этого специалиста. Вместе с иском не представлено запроса прокурора в адрес Самсонова С.Д. с требованием сопоставить план лесонасаждений именно 1997 года с Публичной кадастровой картой. Также отсутствует решение о проведение прокурорской проверки и акт проверки, в рамках которой прокурор города Сочи поручил Самсонову С.Д. провести некое сравнение границ именно моего земельного участка с неизвестным планом лесонасаждений 1997 года (ст. 21 ФЗ «О прокуратуре РФ»). Предлагаемые Самсоновым С.Д. изображения в виде пересекающихся линий никак не позволяют подтвердить факт проведения им каких-либо исследований юридических и фактических границ смежных участков. В связи с этим, считаем, что заключение Самсонова С.Д. является для суда недопустимым доказательством, законность происхождения которого не подтверждена прокуратурой», - говорится в коллективном.

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