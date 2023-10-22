22 октября 2023, 00:58

Грузинская авиакомпания приостановила полеты в Израиль

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Авиакомпания Georgian airways с сегодняшнего дня приостановила полеты в направлении Тель-Авива в связи с корректировкой работы страховых компаний.

Грузинский авиаперевозчик приостановил полеты в Тель-Авив с сегодняшнего, 22 октября.

На фоне эскалации ситуации в зоне израильско-палестинского конфликта компания Georgian airways объявила 21 октября. В сообщении авиакомпании говорится, что приостановка полетов связана с регулированием международных страховых компаний, что приостанавливает с 22 октября полеты в Тель-Авив, пишет "Грузия-онлайн".

В то же время авиакомпания сообщила, что сохраняются прямые рейсы в направлении Тбилиси и регулярно выполняются рейсы израильской авиакомпании по маршруту Эль Али - Исреар - Аиркиа. Кроме того, компания Georgian Airways добавила ежедневные авиарейсы по направлению Ларнака-Тбилиса, которым могут воспользоваться желающие добраться из Израиля в Грузию.

При этом отмечается, что на билеты на рейсы компании из Израиля в Грузию наблюдался низкий спрос и были свободные места, пишет "Интерпрессньюс".

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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