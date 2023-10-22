Грузинская авиакомпания приостановила полеты в Израиль

22 октября 2023, 00:58

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Авиакомпания Georgian airways с сегодняшнего дня приостановила полеты в направлении Тель-Авива в связи с корректировкой работы страховых компаний.

Грузинский авиаперевозчик приостановил полеты в Тель-Авив с сегодняшнего, 22 октября.

На фоне эскалации ситуации в зоне израильско-палестинского конфликта компания Georgian airways объявила 21 октября. В сообщении авиакомпании говорится, что приостановка полетов связана с регулированием международных страховых компаний, что приостанавливает с 22 октября полеты в Тель-Авив, пишет "Грузия-онлайн".

В то же время авиакомпания сообщила, что сохраняются прямые рейсы в направлении Тбилиси и регулярно выполняются рейсы израильской авиакомпании по маршруту Эль Али - Исреар - Аиркиа. Кроме того, компания Georgian Airways добавила ежедневные авиарейсы по направлению Ларнака-Тбилиса, которым могут воспользоваться желающие добраться из Израиля в Грузию.

При этом отмечается, что на билеты на рейсы компании из Израиля в Грузию наблюдался низкий спрос и были свободные места, пишет "Интерпрессньюс".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.