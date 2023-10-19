19 октября 2023, 19:19

Источники сообщили о гибели на Украине казака Александра Можаева

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На Запорожском направлении погиб казак из Краснодарского края Александр Можаев, известный по прозвищу "Бабай", ставший одним из символов боевых действий на Донбассе, сообщили сегодня источники.

По данным военкора Бориса Рожина, Александр Можаев погиб на запорожском направлении.

"Вчера на Запорожском направлении погиб Александр Можаев, более известный по событиям 2014 года как "Бабай", – написал Рожин сегодня в своем телеграм-канале.

Сообщения о смерти Можаева также подтвердили еще несколько телеграм-каналов, освещающих спецоперацию, в том числе телеграм-канал "Проект Барс".

Можаев погиб вечером 18 октября, уточнил сегодня ночью паблик "Белореченск" в соцсети "ВКонтакте".

Этот пост в паблике "Белореченск", на который подписаны более 39 тысяч пользователей, на 13.50 мск набрал 332 отметки с реакцией пользователей и 56 комментариев. Большая часть их авторов выразили соболезнования близким Можаева.

Александр Можаев стал известным во время боев за Славянск в Донецкой народной республике (ДНР). Он часто оказывался в объективах телекамер из-за того, что имел колоритный внешний вид – Можаев имел внушительную бороду и ходил в шапке-кубанке, отметила сегодня Lenta.ru.

Можаев воспринимался как один из символов боевых действий на Донбассе. Он был судим за выращивание и сбыт конопли, с 1990-х годов состоял в казачьем формировании "Волчья сотня", передали сегодня "Кавказ. Реалии"*.

Информацию о смерти Можаева подтвердили в Кубанском казачьем войске, пишет "Коммерсант".

На 13.45 мск на сайте администрации Белореченска нет комментариев относительно сообщений о гибель Александра Можаева.

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Примечание:

"Девять военных из Волгоградской области убиты на Украине", "Ростовский казак погиб на Украине", "Похоронен погибший на Украине военный из Дагестана".

Автор: "Кавказский узел"

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